Qatar 2022: perché danno tanti minuti di recupero

Perché ai Mondiali in Qatar 2022 danno tanti minuti di recupero? Se lo stanno chiedendo in molti, sconcertati da queste prime gare della tanto contestata kermesse calcistica (qui abbiamo scritto perché).

Infatti, si stanno superando sovente i 10 minuti, mentre di solito siamo abituati ad una media di 4. Già allungati nel campionato italiano complici i tanti cambi che non sono più i tradizionali tre.

I nostalgici ricorderanno come fino a qualche anno fa i minuti di recupero erano al massimo 1 nel primo tempo e 3 nel secondo. Salvo casi straordinari, come stop prolungati.

Ma torniamo alla domanda di partenza e vediamo perché vengono dati così tanti minuti di recupero ai mondiali in Qatar 2022.

Perché ai mondiali Qatar 2022 dati tanti minuti di recupero

L’arcano ce lo spiega LaRepubblica, che cita le parole di Pierluigi Collina, presidente della commissione arbitrale Fifa:

Se vuoi più tempo attivo, dobbiamo essere pronti a vedere questo tipo di tempo aggiuntivo concesso. Pensa a una partita con tre gol segnati. Normalmente un’esultanza dura un minuto, un minuto e mezzo, quindi con tre gol segnati si perdono cinque o sei minuti

Ecco perché ai mondiali in Qatar sono dati così tanti minuti di recupero. Perché al canonico recupero dato in caso di infortuni ed eventuali sostituzioni, si sta dando tanto anche per le esultanze successive ai gol segnati.

Tuttavia, alla luce di quanto sta accadendo, con recuperi monstre anche di oltre un quarto d’ora sommando primo e secondo tempo, probabilmente Collina dovrà dare una regolata ai suoi.

Per chi ama le statistiche, però, possiamo dire che un primato in tal senso ce lo abbiamo noi. In Italia-Argentina, semifinale di Italia ’90, il primo tempo supplementare è durato quasi 9 minuti in più dei 15 canonici, causa l’arbitro francese Vautraut in bambola totale.

