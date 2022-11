Putin rimosso e sostituito da 3 sosia: torna la teoria

Da anni circolano voci su presunte precarie condizioni di salute del presidente russo Vladimir Putin e di un immediato avvicendamento. Fatto sta che è ancora lì e in questi mesi ha anche preso decisioni molto severe rispetto all’Ucraina.

In queste ore sta circolando la notizia che sarebbe addirittura morto e sostituito da almeno tre sosia nelle sue apparizioni pubbliche. O, al massimo, che sarebbe stato rimosso per incapacità ma sostituito da sosia per dare al mondo la parvenza che sia ancora lui a guidare le manovre militari in Ucraina.

Certo, dalla Russia bisogna attendersi di tutto, visto che anche dopo la caduta dell’Unione sovietica, certe pratiche da Guerra fredda sono rimaste.

Putin sostituito da sosia?

Come riporta Il Tempo, ad avanzare questa ipotesi è il capo dei servizi segreti ucraini, il Maggiore Generale Kyrylo Budanov, al Daily Mail. Lateoria sarebbe suffragata dal fatto che la strategia di invasione russa dell’Ucraina sarebbe a suo dire disastrosa e quindi viene da chiedersi se Putin stia ancora prendendo le decisioni chiave.

Del resto Budanov ha affermato che Putin “non era certo un idiota, ma ora la Russia non segue alcuna logica. La grande domanda è se il vero Putin esista ancora”.

Budanov poi parla nel dettaglio di 3 presunti sosia che se inizialmente lo sostituivano in “occasioni speciali“, ora lo farebbero in modo abituale. Tuttavia, per quanto si sarebbero sottoposti a interventi di chirurgia plastica per assomigliargli

l’unica cosa che li tradisce è la loro altezza, gestualità, il linguaggio del corpo e i lobi delle orecchie, perché sono unici per ogni persona

ammette Budanov.

Del resto, anche Saddam Hussein si serviva di sosia per proteggere la propria incolumità in pubblico. E forse la vera spiegazione di ciò è questa. Poi se l’intellighenzia russa abbia deciso di far fuori Putin non è neanche da escludere. In fondo, come già detto altre volte, il presidente della Russia è il rappresentante di un triumvirato composto da poteri economici, religiosi e militari.

