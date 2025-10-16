Putin ha le ore contate? Chi è Khodorkovsky, che sta provando un colpo di Stato

Vediamo chi è Mikhail Khodorkovsky, ex oligarca russo che starebbe orchestrando un Golpe ai danni di Putin appoggiato dai servizi segreti inglesi.

Mikhail Khodorkovsky è un oligarca russo che, come tanti, ha approfittato della dissoluzione dell’Unione Sovietica architettata da Gorbaciov prima e da Eltsin poi, per appropriarsi di quei beni che prima erano gestiti dallo Stato. Ora Khodorkovsky sarebbe protagonista di un tentativo di colpo di Stato (Golpe) ai danni del presidente Vladimir Putin.

Del resto, non è una novità. Da oltre trent’anni la commistione tra ex oligarchi espropriati e servizi segreti stranieri tenta di far fuori (anche letteralmente) l’ex agente del KGB. Il quale ha riportato la Russia tra le potenze del Mondo.

Mikhail Khodorkovsky, 62 anni, è una vecchia conoscenza per la giustizia russa che lo arrestò già nel 2003 per frode ed evasione fiscale. Ora, secondo un allarme dei servizi segreti russi, sarebbe sostenuto dai servizi segreti britannici, che da anni vorrebbero il rovesciamento di Putin e non hanno risparmiato individui per farlo, facendo attribuire poi le scomparse alla presunta mano assassina stesso presidente.

I vari tentativi di Golpe ai danni di Putin

Come ben ricostruisce Cesare Sacchetti, il primo a tentare l’impresa fu Boris Abramovic Berezovskij, il quale in un primo momento aveva pure sostenuto Vladimir Putin, per poi cambiare idea quando ha scoperto che non era come Eltsin. Fugge così a Londra nel 2003, dove continua a guidare l’opposizione contro il presidente russo.

L’oligarca viene condannato nel 2007 per corruzione e frode mentre la sua società, la Sibneft, viene nazionalizzata e torna nelle mani del governo russo attraverso l’acquisizione di Gazprom. Leader mondiale del gas.

Londra diviene così l’epicentro degli intrighi contro Mosca. Che hanno coinvolto anche un italiano: Giulio Regeni, partorito negli ambienti della intelligence britannica e in seguito ucciso ufficialmente dal governo egiziano, al fine di creare una frattura con l’ENI e favorire così l’ingresso di altre corporation petrolifere straniere in Egitto.

Lo stesso Berezovskij viene trovato morto il 23 marzo 2013 in casa sua, a Titness Park, nella città di Sunninghill, nei pressi di Ascot nel Berkshire. Morte ovviamente attribuita a Putin.

Si ricorderà tra gli altri anche il caso Navalny.

Chi è Mikhail Khodorkovsky

Si “rifugia” nella capitale inglese anche Khodorkovsky, peraltro graziato da Putin nel 2013.

Secondo i servizi segreti russi, oggi l’oligarca sarebbe ancora impegnato nelle trame anti-Putin insieme ad altre 20 figure dell’opposizione russa.

Si ricorderà anche quanto accaduto a bordo del Goduria sulle sponde del lago Maggiore, luogo che pullula di spie inglesi e israeliane. Lì, sostiene ancora Sacchetti, si diedero appuntamento un gruppo di agenti dell’AISE assieme ad altri uomini del Mossad per orchestrare una provocazione contro Mosca nei Balcani nella speranza di aprire un nuovo fronte di guerra e disimpegnare la Russia dal fronte ucraino.

Il Goduria affondò, non certo per una fantomatica tromba d’aria, come vuole la versione ufficiale riportata dai giornali, ma perché ci un intervento dell’intelligence russa che provocò il rovesciamento della barca delle spie.

Stesso accadde al Bayesian, di proprietà dell’imprenditore informatico Mike Lynch, uomo vicinissimo al MI6 e al Mossad. Come già spiegato qui.

Tornando a Khodorkovsky, egli ha costruito, insieme ad altri cospiratori russi e internazionali, il Russian antiwar committee, una sorta di comitato antiguerra russo, che si propone di mettere fine subito alle ostilità in Ucraina e di salvare così ciò che resta del decadente regime di Volodymyr Zelensky.

