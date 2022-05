La compagnia teatrale Punto e a capo torna con O’ scarfalietto

Punto e a capo. Una filosofia di vita quanto mai preziosa in questo delicato momento storico che stiamo vivendo, sospesi tra pandemie e guerre. E la compagnia teatrale di Casoria che torna stasera con un classico del teatro comico napoletano – ‘O Scarfalietto, commedia in 3 atti di Eduardo Scarpetta – ce l’ha addirittura nel proprio nome.

I talentuosi attori della compagnia teatrale Punto e a capo, infatti, porteranno in scena O’ Scarfalietto venerdì 20 maggio ore 21:00 e sabato 21 maggio ore 20:30, al Teatro Umberto di Nola (NA). Sito in via Giordano Bruno n. 17.

La regia è di Pino Mileto (che interpreta anche Eduardo), mentre i costumi sono affidati alla Revenge di Dora Occupato.

Oltretutto, la compagnia teatrale Punto e a capo conferma la propria duttilità attoriale. Visto che lo scorso settembre, e sempre in quel di Nola, hanno inscenato (e sempre egregiamente) un’altra commedia di tutt’altro registro: Masaniello. In occasione della 4* Edizione della rassegna Teatro in Mostra al Museo tenutasi nel Museo Archeologico della città i cui Gigli, ricordiamo, sono stati riconosciuti Patrimonio dell’Unesco nel 2013.

Un buon modo dunque per passare qualche ora spensierata e dare nuova linfa al teatro. Pesantemente colpito, come altri settori, negli ultimi due anni.