Puma Vs Adidas: la storia di un litigio tra fratelli che creò 2 brand di successo

Ecco la vera storia di Puma e Adidas, due aziende nate dalla separazione di due fratelli, Rudolf e Adolf Dassler.

Non tutti sanno che Puma e Adidas sono nati dal litigio di due fratelli: Rudolf e Adolf Dassler, proprietari dell’azienda produttrice di scarpe denominata Gebrüder Dassler Schuhfabrik. I due avevano mansioni diverse, ma tra loro nel corso della Seconda guerra mondiale iniziarono anche i dissapori e gli screzi, che culminarono nella separazione in due società diverse e concorrenti.

Una separazione che finì per produrre la nascita di due fazioni diverse all’interno della stessa città in cui avevano le loro sedi legali e le fabbriche: Herzogenaurach.

Negli anni Puma e Adidas sono diventati 2 brand tedeschi produttori di scarpe da ginnastica, sneakers, accessori per l’abbigliamento e gadget di grande successo. Resi celebri anche per il fatto che a utilizzarli siano stati grandi campioni dello sport e squadre vincenti.

Ripercorriamo la storia di Puma e Adidas.

La storia di Puma e Adidas

Come riporta Wikipedia, tutto inizia nel 1924, quando Adolf Dassler, figlio del calzolaio Christoph von Wilhelm Dassler, iniziò a produrre scarpe da calcio nella lavanderia della madre Pauline a Herzogenaurach, una cittadina della Baviera.

Deciso a investire il proprio futuro in questo settore, propone e convince il fratello maggiore Rudolf di avviare una società insieme. Nasce così la “Gebrüder Dassler Schuhfabrik“, traducibile in “fabbrica di scarpe dei fratelli Dassler“.

I due si separano i compiti: Adolf si occupava di fabbricare materialmente le scarpe, come già faceva in precedenza, mentre Rudolf si occupava della distribuzione e della parte gestionale.

Il successo fu immediato e la società ottenne presto la ribalta internazionale quando, in occasione delle Olimpiadi di Berlino del 1936, fornì le scarpe per il corridore statunitense recordman Jesse Owens. Per la cronaca, l’atleta vinse due medaglie d’oro sulle 4 totali proprio indossando le loro scarpe. Un atleta di colore che vinse proprio sotto gli occhi di Hitler, in uno stadio tappezzato di svastiche.

Tuttavia, qualche anno dopo, oltre alla Seconda tragica guerra mondiale, anche in casa Dassler scoppiò una guerra familiare. Probabilmente acuita anche dalla crisi di quel periodo. E così, la loro società seguì lo stesso destino del loro paese d’origine: i due si separarono, prendendo strade diverse.

Rudolf formò una sua azienda che chiamò inizialmente Ruda (dalle prime due lettere rispettivamente del suo nome Rudolf e del cognome Dassler), per poi modificarlo in Puma Schuhfabrik Rudolf Dassler, oggi nota semplicemente come Puma. Adolf invece chiamò la sua azienda Adidas, derivante dal nomignolo con cui lo chiamavano parenti e amici, Adi, e le tre prime lettere del cognome Dassler. L’azienda fu ufficialmente registrata il 18 agosto 1949 come Adidas AG.

E i dipendenti? I lavoratori del settore commerciale seguirono Rudi, mentre quelli più legati alla produzione e alla ricerca, che costituivano la maggioranza (circa 2/3) andarono a lavorare per Adi.

Anche la città che gli diede i natali si divise in due fazioni diverse: Herzogenaurach fu soprannominata “la città dei colli piegati” e la gente guardava a vicenda quali scarpe indossassero i concittadini. Immancabilmente, anche i 2 club calcistici locali si schierarono: l’ASV Herzogenaurach scelse per scarpe e maglie Adidas, la FC Herzogenaurach scelse invece Puma.

I due fratelli non si riconcilieranno mai, venendo sepolti anche in tombe separate e distanti, seppur nello stesso cimitero.

Perché i fratelli Dassler litigarono?

I motivi sono diversi e di varia natura. Come racconta Coming soon, il rapporto tra i due in verità non era mai stato idilliaco. Ma le cose peggiorarono quando nel 1934 Adi si sposò con la giovane Käthe Martz, che mal sopportava la famiglia del marito. Ancora, Rudi non sopportava che il fratello minore fosse diventato capo della famiglia e dell’azienda.

Le cose peggiorarono ulteriormente quando, in un rifugio antiaereo, Rudi ritenne rivolta a lui e alla sua famiglia un’affermazione del fratello: “di nuovo questi bastardi.” Ma in realtà Adolf si riferiva ai cacciabombardieri alleati.

Caduto il Nazismo, entrambi furono processati per l’adesione al regime, soprattutto Rudi, poiché aveva aderito alle SS. Rudolf ritenne che fu proprio il fratello Adolf a fare la spia, anche per prendere il controllo totale dell’azienda. Rudolf fu più coinvolto nel partito, andando anche in guerra, venendo arrestato dagli Alleati.

Tutto comunque partiva dai loro caratteri diversi: Adolf era un artigiano perfezionista e riservato, mentre Rudolf era un venditore più estroverso e ambizioso.

Due brand di successo

Comunque, Adidas e Puma divennero presto due brand di successo a livello mondiale. In occasione dei Mondiali del 1954, la Germania Ovest vinse il titolo indossando scarpe Adidas. Le scarpe Puma, invece, due anni prima furono indossate dal velocista Josef Barthel, oro olimpico. A seguire, divennero le scarpe preferite di campioni come Pelé e Maradona.

Adidas è largamente indossata tra i rapper americani, mentre iconiche sono le scarpe indossate da Freddie Mercury durante i suoi live. Fornisce da tempo i palloni usati nel campionato mondiale di calcio, nel campionato europeo di calcio, nella UEFA Champions League, nella coppa d’Africa e in varie competizioni calcistiche. E sono tante le nazionali di calcio che usano questo brand.

Puma è anche il brand preferito dei i Red Hot Chili Peppers ed è lo sponsor della Nazionale italiana di calcio vincitrice del Mondiale in Germania 2006.

Conosci la differenza tra scarpe da ginnastica e sneakers? Ne abbiamo parlato qui.

- / 5 Grazie per aver votato!

Condividi articolo sui Social Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

Vuoi abilitare le notifiche? Resta aggiornato sulle ultime notizie Attiva

Notifiche push abilitate Grazie per aver abilitato le notifiche!

Pubblicità

Pubblicità