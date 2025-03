Puglia e Basilicata inondate di nuovi parchi Eolici e Fotovoltaici: ecco dove

Eolico e Fotovoltaico, ovvero, energia rinnovabile che proviene da vento e sole. Tutto molto bello, ci abbiamo creduto. Peccato che la realtà sia un po’ diversa per tre motivi: rovinano il paesaggio e richiedono tanto suolo, coprono e sostituiscono in minima parte le fonti inquinanti, creano infiltrazioni malavitose e corruzione in fase di realizzazione e gestione. Puglia e Basilicata sono le regioni che vantano più parchi e ora ne arriveranno altri. Viaggiando con l’auto di e per le due regioni, sembrano di essere finiti in una vallata irlandese o olandese.

Basta infatti farsi un giro per la statale che collega le due regioni per accorgersi di questi enormi mulini a vento bianchi, che rievocano, inevitabilmente, paesaggi dei migliori romanzi di Miguel de Cervantes Saavedra. In particolare, quelli che decantano le gesta del mitico Don Chisciotte della Mancia, un cavalier seul che si batteva per le giuste cause, ma alla fine proprio i mulini a vento sono un’immagine plastica del suo essere un guerriero sognatore, utopista, che viaggia continuamente tra realtà e immaginazione.

Ecco quegli enormi mulini a vento visti come dei giganti nella testa del mitico eroe seicentesco, forniscono un’ottima allegoria anche per quanto riguarda i parchi fotovoltaici ed eolici che invaderanno ancora Puglia e Basilicata. Ecco le zone coinvolte.

Dove saranno realizzati i parchi eolici e fotovoltaici in Puglia e Basilicata

Come racconta Pronto bolletta, il pacchetto di impianti approvati dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio include diverse tipologie di impianti, tra cui:

Tre parchi eolici nei comuni di Forenza e Palazzo San Gervasio (Potenza), Lavello e Montemilone (Potenza), e Ascoli Satriano (Foggia), avranno una capacità totale di energia eolica di circa 164,4 MW; Sette impianti agrivoltaici situati in Foggia, Lecce, Brindisi, Manfredonia, San Severo, e Apricena. La potenza complessiva di questi impianti sarà di oltre 250 MW; Un impianto fotovoltaico a inseguimento monoassiale a Altamura (Bari), che contribuirà con potenza addizionale al mix energetico rinnovabile.

Il Governo spera di raggiungere una capacità complessiva di oltre 400 MW.

Seguici su Facebook cliccando sull’immagine 👇🏻

– / 5 Grazie per aver votato!