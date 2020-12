Pubblicità Vodafone con Babbo Natale offende meridionali: il motivo

Manca solo l'Epifania che, come dice il proverbio, tutte le feste vanno via. E con loro anche le immancabili pubblicità collegate al periodo. Soprattutto quelle dei profumi, ormai da anni veri e propri cortometraggi con le star di Hollywood. Ma anche quelle delle compagnie telefoniche, con le loro tradizionali offerte. Tra le quali, la pubblicità Vodafone con Babbo Natale.

Una pubblicità attualizzata al periodo Covid-19, che ha pesantemente influenzato anche le festività natalizie. Negandoci la convivialità tipica di questo periodo, certo, talvolta anche un po' accolta con malavoglia. Ma si sa, quando una cosa ci viene sottratta, finiamo per apprezzarla di più.

Tuttavia, la pubblicità Vodafone con Babbo Natale non manca dei soliti pregiudizi nei confronti dei meridionali. Ecco quali.

Pubblicità Vodafone con Babbo Natale perché offensiva

Nella pubblicità, come probabilmente avrete visto, Babbo Natale è consapevole di non poter andare in giro a distribuire i soliti pacchi ai bambini. E così, delega il compito ai vari colleghi distribuiti tra le varie città italiane facendo una moderna videochiamata con lo smartphone.

Della pubblicità ci sono varie versioni ma nella ultima si vede il babbo Natale napoletano e quello quello siciliano impacciati con la tecnologia. Quello napoletano era già impegnato in un'altra videochiamata e non si vede dovendo attivare lo schermo, mentre quello siciliano non si sente. Attivando poi l'audio in ritardo. Tutto ok invece per quello milanese e romano. C'è poi un sesto babbo Natale che non si sa di dove sia.

E niente, non si perde mai occasione per dipingere i meridionali come imbranati e retrogradi. Ma anche un'altra compagnia telefonica fece lo stesso qualche anno fa: la Telecom (oggi Tim). Ne parlai qui.

Ecco il video della pubblicità Vodafone con babbo Natale la ripropongo qui. Sono esagerato io?