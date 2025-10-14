PS4 sarà ritirata: i meriti della prima console Social

Sony PlayStation 4 sarà ritirata nella primavera del 2026. Fin dalla data di uscita, 15 novembre 2013, ha venduto oltre 125 milioni unità. Molto più apprezzato del suo predecessore, forse il meno fortunato della serie, ha accompagnato lentamente la difficile uscita e imposizione sul mercato del PlayStation 5.

Una dura legge delle console vuole che a un certo punto debbano andare in pensione, essere ritirare, perché nel corso del tempo ne sono emerse di nuove, tecnologicamente più avanzate. Poi ci sono console che lasciano il segno, perché hanno regalato emozioni coinvolgenti ai gamer e/o perché hanno inserito importanti novità nel settore dei videogame.

Sony ritirerà così funzioni chiave della piattaforma, tra cui il feed attività, la condivisione dei contenuti e diversi strumenti social integrati nel PlayStation Network. Con essi, andranno via le API che permettevano agli sviluppatori di collegare i propri giochi a queste funzioni.

Ma quali sono stati i meriti della PS4?

Le novità introdotte dalla PS4

Sony PlayStation 4 è stata la prima console Social, lanciando un’idea di condivisione e di comunità, mettendo in connessione i giocatori, non più visti come soggetti isolati, chiusi nella propria cameretta a gioire, imprecare o emozionarsi.

Su tutte, la funzione più importante resta il pulsante “Share” sul DualShock 4, che consentiva di immortalare una vittoria tramite screenshot e condividerla con altri, in qualsiasi parte del Mondo si trovassero. Anticipando così Twitch o l’utilizzo di Youtube da parte dei gamer.

Rispetto a Sony PlayStation 3 – che dalla sua ha avuto il merito di poter leggere i Blu-ray Disc, di collegarsi senza cavi prima con la PlayStation Portable e dopo con la PlayStation Vita, ma ha anche incassato diverse critiche, forse perché ha avuto la sfortuna di arrivare dopo la console più venduta della storia, la PS2 – PS4 arrivava come un’erede più snella, più potente, più social. Dunque, il cambiamento è stato più drastico e ha reso la vita ancora più dura alla PS3.

Migliori giochi su PS4

Quali sono i migliori giochi usciti per PS4? Secondo il sito specializzato Spaziogames:

Bloodborne

The Last of Us Part II

God of War

Persona 5

Uncharted 4

Ghost of Tsushima

Marvel’s Spider-Man

Elden Ring

Hogwarts Legacy

La storia di PS4

Ecco un video che racconta la storia di PS4:

