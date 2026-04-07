Dopo Mattarella: ecco il possibile prossimo Presidente della Repubblica

Da diversi anni ormai, il Presidente della Repubblica è vicino al centro-sinistra. Vediamo i nomi in Pole position.

Mancano tre anni alla fine del mandato di Sergio Mattarella, che sembra voler arrivare fino in fondo, ossia al 2029. Quindi non come Giorgio Napolitano, che al bis concesse pochi anni. A dominare, manco a dirlo, candidati della Democrazia cristiana. Sebbene, da Sandro Pertini in poi, il Presidente della Repubblica sia stato sempre piuttosto vicino al centro-sinistra. Anche perché, fatalmente, quando si è trattato di votare, la maggioranza l’avevano loro.

Le prossime elezioni politiche dalle quali uscirà la geografia del prossimo parlamento si terranno il prossimo anno. Ma volendo restare sulla casistica del passato e dunque, volendo dare credito a candidati vicini al centro-sinistra, si può già provare a individuare dei nomi.

Chi sarà il prossimo Presidente della Repubblica?

I nomi più papabili nel centro-sinistra sono due: Walter Veltroni e Pier Luigi Bersani. Tanto cari alla segretaria del Pd Elly Schlein. Nomi che potrebbero essere graditi anche a destra, visto che Veltroni ha aiutato non poco Silvio Berlusconi a lanciare le sue tre emittenti televisive negli anni ’80; mentre il secondo aveva un buon rapporto con quest’ultimo ma anche con il recentemente scomparso Umberto Bossi. Quindi con la Lega in generale, come dimostra il messaggio col quale lo ha ricordato.

Inoltre Pier Luigi Bersani, nel 2013 aprì ai Cinquestelle per un governo insieme, ma fu deriso da questi ultimi, nella loro fase politica migliore. Inoltre, è molto stimato negli ambienti progressisti (leggi Alleanza Verdi Sinistra) e avendo promosso liberalizzazioni a tutto spiano (quelle che lui stesso definì “lensuolate”) potrebbe avere il consenso anche di Renzi e Calenda. Notoriamente lib lab.

Elly Schlein sogna però una donna al Quirinale e qui tutte le strade portano a Laura Boldrini, già presidente della Camera, ma a destra non sfonderebbe per le sue posizioni piuttosto incompatibili, soprattutto sulla questione immigrazione.

Un altro nome spendibile è quello di Dario Franceschini, molto gradito sia a sinistra che a centro, come dimostra la partecipazione al convegno con tutti gli ex diccì riuniti all’Eur che si è tenuto una settimana fa, in occasione dei 50 anni del congresso della Dc che portarono all’elezione di Benigno Zaccagnini.

Un nome che circola da tempo è quello di Pier Ferdinando Casini, che potremmo mettere in pole insieme a Bersani, visto che ha governato col centro-destra, è stato Presidente della Camera e ora fa parte del Pd (come indipendente). a

Benino si posiziona anche Paolo Gentiloni, Pd e stimato anche a destra, ex presidente del Consiglio e attuale vicepresidente della commissione Ue.

Accreditati a sinistra ma poco graditi a destra troviamo infine Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Sant’Egidio e ministro del governo Monti (sempre per la questione migranti) e Rosy Bindi, che di recente si è spesa molto per il No al referendum sulla riforma della Giustizia.

Chi sarà eletto dopo Mattarella?

Dunque, ecco in ordine chi potrebbe essere il prossimo Presidente della Repubblica:

Per Ferdinando Casini Pierluigi Bersani Walter Veltroni Dario Franceschini Paolo Gentiloni Andrea Riccardi Rosy Bindi Laura Boldrini

Come ricorda il decano della politica italiana, Clemente Mastella, sono due le regole non scritte per eleggere il Presidente della Repubblica:

non si sceglie mai un leader di partito e soprattutto deve essere un moderato

Dunque, volendo dare credito alle parole dell’espertissimo Mastella, dovremmo escludere personaggi come Bersani e Veltroni, già segretari del Pd. Resterebbe in Pole Casini seguito da Gentiloni. C’è da aggiungere che il nome di Casini circoli da troppo tempo e in genere, i più papabili sono poi quelli bruciati. Quindi, togli togli, si passa a Franceschini.

Fonte:

Il Giornale

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