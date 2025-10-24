Project Vend: il primo distributore automatico basato su IA

Vediamo cos’è e come funziona Project Vend, che mira a rivoluzionare le vendite e la gestione dei negozi.

Sull’Intelligenza artificiale ne abbiamo sentite tante, ma non ancora che potesse gestire un distributore automatico. Si tratta del progetto Project Vend.

Del resto, come intuibile, negli anni a venire l’IA avrà probabilmente un forte impatto sul modo di lavorare delle persone: con un IA che diventa sempre più integrata nel mondo del lavoro e nel settore economico in generale, diventa quindi importante acquisire quanti più dati possibili sulle sue capacità e sui suoi limiti.

Iniziative come l’Anthropic Economic Index nascono proprio a questo scopo: grazie all’analisi di milioni di conversazioni (in forma anonima, ovviamente) tra utenti e la loro Intelligenza Artificiale Claude, Anthropic mostra in che modo l’IA venga incorporata in varie attività facenti parte dell’economia moderna.

Come funziona Project Vend?

È però importante valutare anche, in prospettiva futura, come se la caverebbe l’Intelligenza Artificiale a lavorare senza supervisione umana per lunghi periodi — giorni o anche settimane — e qualcosa del genere è stato sperimentato di recente dalla Andon Labs col suo progetto Vending-Bench, in cui a un LLM (Large Language Model, come il famoso ChatGPT) viene affidata la gestione di un distributore automatico.

Per quanto interessante, si tratta però solo di una simulazione al computer; ecco quindi che Anthropic e Andon Labs hanno deciso di unire le forze e fare il logico passo successivo: affidare a Claude, per l’occasione rinominato Claudius, l’amministrazione di un vero distributore automatico, con tanto di gestione del magazzino, impostazione dei prezzi e rapporto con fornitori e clienti — welcome to Project Vend.

