Project Vend: il primo distributore automatico basato su IA

Scritto il Girolamo Castaldo
Pubblicato ineconomia Intelligenza artificiale Lavoro scienza tecnologia

Vediamo cos’è e come funziona Project Vend, che mira a rivoluzionare le vendite e la gestione dei negozi.

Sull’Intelligenza artificiale ne abbiamo sentite tante, ma non ancora che potesse gestire un distributore automatico. Si tratta del progetto Project Vend.

Del resto, come intuibile, negli anni a venire l’IA avrà probabilmente un forte impatto sul modo di lavorare delle persone: con un IA che diventa sempre più integrata nel mondo del lavoro e nel settore economico in generale, diventa quindi importante acquisire quanti più dati possibili sulle sue capacità e sui suoi limiti.

Iniziative come l’Anthropic Economic Index nascono proprio a questo scopo: grazie all’analisi di milioni di conversazioni (in forma anonima, ovviamente) tra utenti e la loro Intelligenza Artificiale ClaudeAnthropic mostra in che modo l’IA venga incorporata in varie attività facenti parte dell’economia moderna.

Come funziona Project Vend?

È però importante valutare anche, in prospettiva futura, come se la caverebbe l’Intelligenza Artificiale a lavorare senza supervisione umana per lunghi periodi — giorni o anche settimane — e qualcosa del genere è stato sperimentato di recente dalla Andon Labs col suo progetto Vending-Bench, in cui a un LLM (Large Language Model, come il famoso ChatGPT) viene affidata la gestione di un distributore automatico.

Per quanto interessante, si tratta però solo di una simulazione al computer; ecco quindi che Anthropic e Andon Labs hanno deciso di unire le forze e fare il logico passo successivo: affidare a Claude, per l’occasione rinominato Claudius, l’amministrazione di un vero distributore automatico, con tanto di gestione del magazzino, impostazione dei prezzi e rapporto con fornitori e clienti — welcome to Project Vend.

CONTINUA A LEGGERE

Questo articolo è dedicato alla memoria di Daniel Naroditsky (1995-2025), che in così poco tempo ha dato così tanto alla comunità scacchistica, con la sua straordinaria passione e gentilezza.

Thank you so much, Danya, you’ll be sorely missed.

5,0 / 5
Grazie per aver votato!

Notifiche push abilitate

Grazie per aver abilitato le notifiche!

PubblicitàPubblicità

Pubblicato da Girolamo Castaldo

I miei interessi principali sono scacchi, sci, anime, manga, videogiochi, musica e (astro)fisica. Storie Semplici: http://storiesemplici.substack.com

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Il presente Blog riporta il parere personale sui principali fatti di politica, attualità e altri argomenti del sociologo e copywriter Luca Scialò. Sebbene prevalentemente suffragati da fonti di siti esterni. Collaborano a titolo gratuito alcuni amici. Le immagini sono ricavate solitamente da Google License Creative Commons o da siti copyright free come Pixabay. Qualora in un articolo fossero state usate una o più immagini con diritto d'autore contattatemi in privato per la repentina rimozione. 

Tema Seamless News, sviluppato da Altervista

Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Notifiche Push - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario