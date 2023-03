Inglesi forniranno a ucraini proiettili all’uranio impoverito: i tanti rischi

La Gran Bretagna è sempre stata in prima fila nella guerra all’Ucraina, ed ora anche con armi come l’uranio impoverito

Speravamo di non sentir più parlare di uranio impoverito, una sostanza nociva per chi la adopera e chi la subisce della quale abbiamo sentito parlare in occasione della guerra in Kosovo. Poiché ha arrecato danni anche ai soldati italiani. Ma gli inglesi lo hanno riportato in auge, facendosi scappare che forniranno agli ucraini proiettili che lo contengono.

La Gran Bretagna è sempre stata in prima fila nella guerra all’Ucraina, decisa ad abbattere il “regime” di Putin in Russia. Peccato che in casa loro non se la passano proprio bene, come dimostra il veemente sciopero dei trasporti di qualche giorno.

La Gran Bretagna sta pagando pesantemente la scelta di lasciare l’Unione europea (la cosiddetta Brexit). Decisione a cui si aggiunge la recessione mondiale internazionale.

Ma torniamo alla vergognosa scelta relativa alla fornitura di proiettili all’uranio impoverito agli ucraini.

Viceministra britannica si lascia sfuggire fornitura di proiettili all’uranio impoverito

Come riporta Il Fatto quotidiano, è stata la baronessa Annabel Goldie, viceministra della Difesa nel governo Tory di Rishi Sunak, durante un’audizione alla Camera non elettiva dei Lord.

La notizia è stata taciuta dai media britannici, ma, per sfortuna della Goldie, è stata rilanciata da quelli ucraini. I quali hanno analizzato lo stenogramma del sito del Parlamento di Westminster.

Le parole della viceministra hanno provocato l’immediata reazione della Russia: il titolare della Difesa, Sergej Shoigu, ha risposto che dopo questo annuncio lo scontro nucleare è “a pochi passi”.

A porgere la domanda a Goldie è stato l’ultranovantenne Lord Hylton, veterano dell’assemblea, aristocratico, ex soldato e filantropo impegnato da tempo in iniziative di pace:

Vorrei chiedere al governo di Sua Maestà se qualcuna delle munizioni attualmente fornite all’Ucraina contenga uranio impoverito

Questa la riposta del viceministro della difesa:

Assieme a uno squadrone di carri armati pesanti da combattimento Challenger 2 manderemo anche le relative munizioni, inclusi proiettili perforanti che contengono uranio impoverito. Tali proiettili sono altamente efficaci per neutralizzare tank e blindati moderni

Perché uranio impoverito è pericoloso

I proiettili all’uranio impoverito esplosi in combattimento contro un carro corazzato, rilasciano una polvere altamente tossica che può rimanere a contatto o vicino ai veicoli colpiti, ma anche sul suolo, o addirittura sepolti sotto la superficie del terreno. Questa polvere, se toccata anche solo per sbaglio, può contaminare i vestiti o entrare direttamente in contatto con la pelle di altre persone che, a loro volta, possono diventare agenti trasportatori, così come qualsiasi altro essere vivente o oggetto ‘toccato’ dall’uranio.

La decisione del Regno Unito, inoltre, aumenta il rischio di un utilizzo di armi atomiche da parte della Russia in risposta all’azione ucraina.

