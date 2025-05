Il nuovo nucleare parla italiano: cos’è il progetto Nuclitalia

La società Nuclitalia punta a lanciare modelli di centrali nucleare di ultima generazione di tipo modulare.

Complici i recenti aumenti dei costi energetici, in Europa si sta parlando sempre più insistentemente di ritorno all’energia nucleare. Una data è piuttosto significativa: il 21 maggio 2025, quando l’Unione europea ha approvato un piano per incentivare la costruzione di nuove centrali nucleari di ultima generazione. E l’Italia, con il progetto Nuclitalia, sarà protagonista di questo rilancio.

Del resto, oltre alla questione costi, gli impianti nucleari di nuova generazione di tipo modulare (Small Modular Reactors, meglio noti con l’acronimo SMR) consentono anche di ridurre sensibilmente le emissioni di CO₂ nell’aria, quindi sono anche funzionali alla crescente sensibilità relativa alle tematiche ambientali.

E così, la Francia, da sempre leader nel nucleare, ha annunciato nuovi progetti per rafforzare il proprio mix energetico. La Polonia ha svelato un piano per installare reattori modulari entro il 2030, mentre la Repubblica Ceca ha riaperto i cantieri per l’ampliamento delle centrali esistenti. La Germania, che a causa delle proprie recenti politiche estere e ambientali scellerate, sta vivendo una crisi economica mai provata dalla riunificazione del 1991, sta rivalutando un ritorno al nucleare dove averci rinunciato in seguito al disastro di Fukushima.

Cos’è il progetto Nuclitalia

Come riporta Prontobolletta, Nuclitalia è una società costituita da più società italiane, la cui partecipazione societaria è così ripartita:

Enel (51%)

Ansaldo Energia (39%)

Leonardo (10%)

Dunque, tre eccellenze italiane che uniscono il proprio know how per questo progetto energetico.

Nuclitalia è stata lanciata il 14 maggio 2025, al fine di sviluppare tecnologie avanzate, con particolare attenzione agli SMR raffreddati ad acqua. Presidente è Ferruccio Resta, ex rettore del Politecnico di Milano, mentre Luca Mastrantonio di Enel ha il ruolo di amministratore delegato.

Questi i principali obiettivi di Nuclitalia:

valutare i design SMR più evoluti a livello internazionale;

identificare soluzioni sicure, sostenibili ed economicamente vantaggiose;

attivare partnership con aziende e istituti di ricerca;

proporre modelli replicabili anche all’estero.

