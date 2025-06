Pro Vercelli, perché è scomparsa dopo aver vinto 7 scudetti?

In molti si chiedono che fine ha fatto la Pro Vercelli, avendo vinto 7 scudetti. Ripercorriamo la sua storia e perché sia sparita.

Quando si guarda al Palmares degli scudetti vinti, spiccano quei 7 vinti dalla Pro Vercelli, squadra della quale si sono perse le tracce nel “calcio che conta” da tempo immemore.

In effetti, la squadra piemontese risulta quinta per numero di scudetti vinti, dopo Juventus, Inter, Milan e Genoa. E parimenti con Torino e Bologna. Altra curiosità, tra quelle pluriscudettate, è l’unica a non essere una città non capoluogo di regione ed è stata l’unica rappresentante di una città non capoluogo di provincia (all’epoca delle vittorie Vercelli si trovava nella provincia di Novara).

Ha poi un record ad oggi ancora imbattuto: è l’unica squadra italiana ad aver vinto uno scudetto da neopromossa in massima divisione.

Ripercorriamo la sua storia in breve e perché è (quasi) scomparsa.

La storia della Pro Vercelli

Come riporta Wikipedia, la Società Ginnastica Pro Vercelli nacque nel 1887 e si affiliò alla Federazione Ginnastica d’Italia l’11 luglio 1892. Nel 1902, Marcello Bertinetti crea una sezione calcistica, lanciando una divisa che stregò tanti, per quanto semplice: maglia bianco candido accoppiata a calzoncini neri, meritandosi l’appellativo suggestivo di “Bianche Casacche“.

Altre squadre copiarono quel look tanto essenziale quanto efficace: si pensi allo Spezia e perfino la Nazionale, nelle sue prime due partite della storia.

Dopo una veloce ascesa nelle categorie inferiori, arriva l’approdo in serie A nel 1908 e subito il primo scudetto. Fu grande protagonista della massima serie fino al 1922, vincendo così ben 7 scudetti nel giro di un quindicennio. Sfiorandolo altre volte. Certo, siamo in un calcio molto diverso da quello attuale. Mancavano inoltre le protagoniste del calcio italiano attuale.

Uno dei principali artefici del grande Pro Vercelli fu Carlo Rampini (Candia Lomellina, 25 ottobre 1891 – Vercelli, 28 marzo 1968), indicato come Rampini I per distinguerlo dal fratello Alessandro (allora si usava così), in quanto anch’egli calciatore. Si ritirò nel 1915 per gestire l’azienda di famiglia, quando aveva solo 24 anni. Ma già nel 1913 era emigrato in Brasile per motivi di lavoro.

Perché la Pro Vercelli è scomparsa

Sarà proprio la nascita del calcio moderno – fatto di massicci investimenti e meno romanticismo – ad affondare il club.

I guai per la Pro Vercelli iniziarono nel 1934, quando cedette alla Lazio un giocane talento: Silvio Piola. Al termine della stagione 1934-1935, il club piemontese retrocesse in Serie B, abbandonando così la Serie A e non facendovi più ritorno. Sarà una discesa costante e inesorabile. Aggiungiamoci pure la precedente cessione del talentuoso terzino destro Virginio Rosetta alla Juventus per 50 mila lire. Che aveva portato i primi scricchiolii e la fine dei tricolori.

La Pro era la squadra delle campagne, rappresentante della civiltà contadina piemontese. Era di fatto composta da gente che lavorava nei campi, spesso gretta e poco ortodossa, ma che aveva un cuore grande e che voleva semplicemente portare in alto il nome della propria terra.

In quegli anni nasceva anche un altro club: il Casale Calcio, squadra di Casale Monferrato (comune in provincia di Alessandria, sempre in Piemonte), che vinse uno scudetto, anch’essa dunque squadra venuta dal nulla e che sarà spazzata via dall’arrivo del primo calcio business.

Che fine ha fatto la Pro Vercelli?

Al momento della scrittura milita in Serie C. E’ tornata in Serie B nel 2012-2013, dopo ben 64 anni. Ma durò una sola stagione. Manca invece dalla Serie A dal 1935.

Ti piace quello che scriviamo? Ricevi gli articoli via mail iscrivendoti alla nostra Newsletter

- / 5 Grazie per aver votato!

Pubblicità

Pubblicità

Condividi articolo sui Social Facebook Twitter Pinterest LinkedIn