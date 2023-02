Vaccini, principessa Thailandia uccisa dalla terza dose?

La principessa della Thailandia Bajrakitiyabha, erede al trono, è in coma dal 15 dicembre. Aveva da poco ricevuto il vaccino Pfizer.

Brutte notizie per Pfizer, come noto, principale produttore del vaccino anti-Covid. Se non fosse altro che la possibile vittima del suo siero questa volta è un reale: la principessa di Thailandia Bajrakitiyabha, primogenita del re Maha Vajiralongkorn. E dunque erede al trono del paese.

Come riporta Reuters, la principessa thailandese Bajrakitiyabha è in coma dal 15 dicembre, dopo essere crollata a causa di un problema cardiaco.

La figlia maggiore del re thailandese Maha Vajiralongkorn ha perso conoscenza a causa di una grave aritmia cardiaca derivante da un’infiammazione a seguito di un’infezione da micoplasma. Almeno stando al bollettino medico rilasciato dal palazzo reale.

I medici continuano a fornire medicine e utilizzano attrezzature per supportare le funzioni di cuore, polmoni e reni, nonché a utilizzare antibiotici monitorando attentamente le sue condizioni

ha affermato ancora la nota della sua famiglia reale thailandese.

La principessa Bajarakitiyabha è crollata a terra mentre preparava i suoi cani per una competizione nella provincia nord-orientale di Nakhon Ratchasima, dove è stata inizialmente curata prima di essere portata in elicottero a Bangkok.

In queste ore sta circolando la voce che sarebbe addirittura morta.

Tuttavia, la vicinanza con la terza dose del vaccino Pfizer ricevuta, fa pensare a ben altro…

Principessa Thailandia in coma per vaccino Pfizer?

Ciò che però non viene detto è che la principessa di Thailandia sia collassata pochi giorni dopo aver ricevuto il suo covid booster jab.

Come riporta Il giornale d’Italia, le principali autorità thailandesi, inclusi i consiglieri del re, hanno discusso con il Prof. Sucharit Bhakdi e si stanno preparando a far dichiarare nulli i contratti Pfizer.

Sucharit Bakhdi non è uno sprovveduto: è infatti professore emerito di microbiologia medica ed ex capo dell’Istituto di microbiologia medica e igiene dell’Università Johannes Gutenberg di Magonza. E ha reso noto che la donna prima di questo collasso non aveva mai avuto gravi malattie.

La Thailandia potrebbe diventare il primo paese a rendere nullo il contratto, il che significa che Pfizer diventerà responsabile di tutte le lesioni da vaccino.

La principessa Bajarakitiyabha è un avvocato qualificato con master e dottorato presso la Cornell University. E’ anche stata ambasciatrice tailandese in Austria, Slovenia e Slovacchia e ha ricoperto ruoli presso l’ufficio del procuratore generale, il Royal Security Command e come ambasciatrice tailandese presso la Commissione delle Nazioni Unite contro il crimine Prevenzione e giustizia penale.

È nata il 7 dicembre 1978. Sua madre è la prima moglie del re, la principessa Soamsawali.

