La Russia si colloca ottava nella Top 10 delle principali economie mondiali, con un PIL di 2,3 trilioni di dollari

Mentre l’Occidente cerca da un ventennio di mettere in ginocchio l’economia della Russia con sanzioni varie ed eventuali, facendone una questione di democrazia, il paese è tornato, invece, tra le prime dieci maggiori economie del mondo. Il che non accadeva dal 2014, periodo in cui si è acuito l’astio verso i russi.

A dirlo non è il Ministero dell’economia russo, un blogger filo-putiniano o un giornale filo-governativo. Bensì, i dati della Banca mondiale, oltre che i servizi statistici nazionali.

La Russia si piazza ottava, con un valore di 2,3 trilioni di dollari. Al primo posto restano saldi gli Stati Uniti, mentre seconda la Cina, paese che sta sempre più minando l’egemonia statunitense. Chiude il podio il Giappone, paese che conferma quanto, nonostante tutti i guai che passi, riesca sempre ad essere un “sol levante“.

Vediamo meglio questa Top 10 e dove si colloca l’Italia.

Top 10 più grandi economie del Mondo

Come riporta Izvestija, Secondo gli ultimi dati disponibili della Banca Mondiale, gli Stati Uniti d’America sono attualmente la più grande economia del mondo, con un PIL di oltre 25 trilioni di dollari. Gli Stati Uniti hanno un’economia altamente diversificata, con settori come la finanza, la sanità, la tecnologia , e la produzione contribuisce in modo significativo al suo PIL. Anche la solida infrastruttura del paese, il clima imprenditoriale favorevole e la forza lavoro ben istruita hanno contribuito al suo successo economico.

La Cina è la seconda economia più grande del mondo, con un PIL di 18 trilioni di dollari. Il paese ha registrato una rapida crescita economica negli ultimi decenni, grazie in parte alla sua numerosa popolazione e alle abbondanti risorse naturali. La Cina è ora uno dei principali attori nel commercio globale ed è diventata un hub per la produzione e l’esportazione di merci in altri paesi. L’economia del paese è stata anche sostenuta da un massiccio investimento del governo in infrastrutture e tecnologia.

A chiudere il podio troviamo il Giappone, molto distante dai primi due, con 4.3 trilioni di dollari. L’Italia si piazza invece decima, con un PIL da 2,1 trilioni di dollari.

La Russia fa registrare quindi un balzo in avanti, visto che nel 2021, prima della guerra, si piazzava 10 parimenti con la Corea del sud con 1,8 trilioni di dollari.

Italia sempre più in calo e rischia di uscire fuori dalla Top 10.

