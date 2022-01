Giorno della Memoria: testo ‘Prima vennero’ ancora attuale

Oggi Giorno della Memoria, detto anche Giornata Mondiale della Memoria, per ricordare le vittime dell’Olocausto.

Il testo appena riportato, tristemente attuale, è un sermone del pastore tedesco, nonché oppositore nazista, Martin Niemöller. Si riferiva all’inattività degli intellettuali tedeschi in seguito all’ascesa al potere dei nazisti in Germania e delle purghe dei loro obiettivi scelti. Gruppo dopo gruppo.

In realtà, il testo originale sarebbe un po’ diverso e questa versione è stata elaborata per renderla applicabile più diffusamente.

Vediamo il testo originale di Prima vennero e la sua storia.

Come riporta Wikipedia, i versi originari di Martin Niemöller recitano:

Quando i nazisti presero i comunisti,/ io non dissi nulla/ perché non ero comunista./ Quando rinchiusero i socialdemocratici/ io non dissi nulla/ perché non ero socialdemocratico./ Quando presero i sindacalisti,/ io non dissi nulla/ perché non ero sindacalista./ Poi presero gli ebrei,/ e io non dissi nulla/ perché non ero ebreo./ Poi vennero a prendere me./ E non era rimasto più nessuno che potesse dire qualcosa