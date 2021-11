Previsioni Ethereum 2021-2025: dove arriverà il prezzo secondo esperti

Introduzione

Quali sono le previsioni sul prezzo di Ethereum? Quando il suo fondatore l’ha ideata, lo scopo principale era quello di creare una criptovaluta che andasse oltre il concetto, già rivoluzionario di Bitcoin.

Cioè quello di creare un autentico eco-sistema decentralizzato e alternativo a quello tradizionale, grazie all’invenzione degli smart contract. Parliamo di Vitalik Buterin e del suo Ethereum.

Possiamo dirci, senza alcun dubbio, che ci è riuscito in pieno. Ethereum, infatti, è diventato presto il punto di riferimento per tutte le criptovalute nate dopo quel fatidico 2015 che puntano anche esse a ben altri scopi. Come rivoluzionare il mondo della cultura, del gioco, e perché no, anche delle banche e dei sistemi di pagamento.

Infatti, tali criptovalute, oltre ad una blockchain simile a quella di Ethereum, e talvolta anche migliore in termini di scalabilità e commissioni ridotte, si basano sullo standard ERC-20. Un protocollo che rende ogni token esattamente uguale (per tipo e valore) a un altro token.

Non a caso, Ethereum è stata fin da subito l’altcoin per eccellenza, seconda per capitalizzazione di mercato ormai quasi incessantemente dal 2016, dietro solo l’inarrivabile, almeno per ora, Bitcoin.

La società finanziaria australiana Finder.com lo ha chiesto a un campione composto da 50 esperti di criptovalute, con un background diverso.

Le cifre sono da capogiro. Pronti a conoscerle?

Previsioni prezzo Ethereum per il 2021: verso 10k $?

Secondo l’ultimo panel sull’argomento pubblicato da Finder.com (che puoi trovare completo qui) Ethereum (ETH) salirà a 5114$ entro la fine di quest’anno, secondo la media troncata dei 50 specialisti fintech del gruppo di Finder.com.

Il Dott. Iwa Salami, per esempio, professore associato all’Università di East London, ha fornito una previsione di fine anno in linea con la previsione del gruppo, a 5000$. Queste le sue parole rilasciate a Finder:

Ethereum ha il vantaggio di essere il primo motore, motivo per cui quasi l’80% delle applicazioni sono costruite sulla rete di Ethereum, secondo State of the DApps. Finora, le blockchain più economiche e veloci (come Solana e Avalanche) non stanno ancora minacciando Ethereum in questo senso, il che significa che è probabile che Ethereum manterrà la sua posizione dominante per qualche tempo a venire

Ed ancora, il CEO di Cake DeFi Julian Hosp, il capo della blockchain di Realfevr Pedro Febrero e il co-fondatore di Origin Protocol Joshua Fraser – altri componenti del folto campone scientificamente selezionato dalla società australiana – si sono dichiarati rialzisti sul potenziale di ETH per questo fine 2021. Ciascuno prevedendo che la creatura di Vitalik Buterin chiuderà l’anno intorno al valore di 10.000$. Il valore più alto indicato nel panel.

Sia Hosp che Fraser ritengono che ETH – il token di Ethereum – registrerà enormi guadagni quest’anno in base al potenziale futuro di tutto il suo eco-sistema. Il primo aggiunge che

l’ecosistema ETH sarà l’ecosistema di sviluppatori decentralizzato numero uno

ed anche Fraser si dice d’accordo con lui. Queste le sue parole:

Ethereum sta attualmente ospitando un sistema finanziario alternativo già ampio, ma ancora in rapida crescita nella finanza decentralizzata o DeFi. In pratica, Ethereum sarà uno dei principali livelli di regolamento finanziario nel mondo. Il prezzo di ETH rifletterà questa realtà

Prezzo di Ethereum concluderà sotto il valore attuale?

Tuttavia, occorre anche riportare che, ad onor del vero, il 40% dei componenti il campione ritengono che il prezzo finirà l’anno pari o inferiore al suo prezzo attuale. Quindi intorno ad area 4000$, senza andare oltre.

La previsione più bassa è quella del professore associato presso la UWA Lee Smales, il quale ritiene che il valore di Ethereum addirittura ritraccerà fino a 2500$.

Pessimisti sono anche il General partner di Panxora Crypto, Gavin Smith, il docente presso l’Università di Canberra John Hawkins, il professore associato presso l’UNSW Elvira Sojli, e il professore di finanza della Creighton University Robert Johnson. I quali pure si pongono su una posizione ribassista. Ritenendo che chiuderà l’anno intorno ai 3000$.

Smith attribuisce il calo di valore ai problemi di costo associati ad ETH. Queste le sue parole:

Gli sviluppatori principali di ETH sono stati estremamente lenti nel risolvere i problemi relativi ai costi delle transazioni sulla blockchain di Ethereum”, spiega Smith. “I costi hanno raggiunto un punto in cui la maggior parte delle operazioni con smart contract è ora troppo costosa senza l’integrazione di una soluzione di livello 2. Altre blockchain di smart contract stanno mostrando soluzioni tecnologiche migliori che supportano un numero maggiore di transazioni ad un costo inferiore

Da parte sua, invece, Johnson è scettico proprio in generale sulle criptovalute. Bollandole come una follia destinata a finire. Questa la sua frase:

Credo che la follia delle criptovalute finirà nel prossimo futuro

Non sono pochi quelli che ritengono le criptovalute una bolla finanziaria, tanto quante tante altre della storia. Tra cui le ultime più clamorose quella dei valori immobiliari in Spagna nel 2005, i sub-prime nel 2008 o, ad inizio Millennio, quella dei dot-com.

Previsioni prezzo Ethereum per il 2025-2030

Il panel però si spinge anche verso un lasso temporale più lontano. Secondo il campione dei 50 esperti interpellato da Finder.com, Ethereum dovrebbe raggiungere i 15364$ entro il 2025. Per poi incrementare questo valore di oltre tre volte entro il 2030. Arrivando quindi a 50.788$ entro il 2030.

Il tecnologo e analista di Thomson Reuthers Joseph Raczynski prevede un valore raggiunto da ETH di 12000$ entro il 2025.

Con più concorrenza, ETH ha bisogno di scalare, cosa che sta accadendo ora. Se saranno in grado di farlo, ciò corrisponderà a Google per il metaverso e il nostro mondo attuale. In altre parole, questo è un gioco generazionale. Nessun’altra organizzazione è così attenta ai comportamenti ma consapevole dei cambiamenti del mercato come Ethereum. Sebbene siano puri, sono anche pratici

Julian Hosp, invece, ritiene che ETH varrà 15000$ entro il 2025 prima di salire alle stelle a 50.000$ entro il 2030. Questa la sua dichiarazione:

L’ecosistema ETH sarà l’ecosistema di sviluppatori decentralizzato numero uno e la sua capitalizzazione di mercato lo rifletterà nei prossimi anni

Il CEO di Coinmama Sagi Bakshi è ancora più rialzista sul valore di Ethereum, con una previsione di 40.000$ entro il 2025 e di 100.000$ entro il 2030.

Da dove proviene tanto ottimismo? Baksh sensa che Ethereum come una buona posizione per dominare lo spazio della piattaforma degli smart contract. Diventandone quindi leader indiscusso. Questo il suo pensiero:

A questo punto, è ancora da vedere chi vincerà la guerra delle piattaforme di smart contract, ma ETH sembra sicuramente migliore del resto

In effetti, sono tante le realtà crittografiche emerse in questi anni che sono state definite “Ethereum killer“. Tuttavia, malgrado certamente alcuni aspetti migliorati, fanno ancora fatica ad avvicinarsi alla blockchain a cui si ispirano.

Previsioni prezzo Ethereum 2025-2030: c’è chi dice no!

Il docente dell’Università di Brighton Paul Levy si aspetta che il prezzo di ETH aumenterà nei prossimi anni. Ma è più cauto rispetto a Bakshi e Hosp. Ritiene che ETH raggiungerà 7000$ entro il 2025 prima di balzare a 15000$ entro il 2030. Ecco come ha giustificato la sua scelta a Finder:

È ancora una proposta molto solida che continuerà a sviluppare coerenza e, si spera, essere più resiliente ai problemi di sicurezza informatica, innovare e crescere

Il redattore globale di criptovalute di Finder Keegan Francis, John Hawkins and Elvira Sojili pensano che ETH varrà 2000$ entro il 2025.

Robert Johnson è ancora una volta il più scettico sul futuro della moneta, pensando che il suo valore diminuirà fino a diventare inutile entro il 2025.

Come posizionarsi su Ethereum?

Finder.com ha anche chiesto ai suoi relatori come posizionarsi su Ethereum per questa fine 2021.

Se è vero che due su cinque tra essi afferma che ETH chiuderà l’anno con un valore inferiore rispetto al suo valore attuale, solo meno di 1 su 10 (8,7%) ritiene che sia ora di vendere i tuoi Ethereum.

La stragrande maggioranza (63%) tra essi, infatti, si posiziona “Buy“. Mentre quasi un terzo (28,3%) ritiene che dovresti posizionarti “Hold“, ovvero applicare una strategia cassettista.

Principale concorrenti di Ethereum

Infine, i relatori interpellati da Finder.com si sono espressi anche sui potenziali concorrenti di Ethereum. Che potrebbero togliergli terreno.

Quasi i tre quarti (72%) dei relatori non credono che Solana sia una minaccia per Ethereum. Tuttavia, il 15% ritiene che una blockchain di livello 1 diversa potrà superare ETH. Il restante 13% pensa che SOL supererà ETH, con l’11% che pensa che accadrà tra il 2022 e il 2025 e il 2% che afferma cha succederà dopo il 2025.

Più in generale, ecco i principali concorrenti da cui Ethereum dovrà guardarsi le spalle:

ADA (Cardano)

BNB (Binance Smart Chain)

DOT (PolkaDot).

SOL (Solana)

LUNA (Terra)

Quali sono le criptovalute più pericolose? I relatori ritengono che una media del 30% della quota di mercato di Ethereum andrà a blockchain alternative di livello 1 come Solana (SOL), Terra (LUNA) e Avalanche (AVAX) nei prossimi 12 mesi.

Grant Wilson, capo dell’Asia Pacific di Exante Data, è il meno preoccupato circa le blockchain alternative di livello 1 che possono intaccare la quota di mercato di Ethereum. Ritenendo infatti che nessuno di loro ha alcuna possibilità contro ETH.

Conclusioni

Le criptovalute sono asset estremamente volatili, quindi occorre andare con prudenza. Qui ho spiegato come funzionano e come investire in modo sicuro.