Previsioni 2021, cosa accadrà? Per Nostradamus sarà peggio di 2020

Quali sono le previsioni per il 2021? Cosa prevede Nostradamus per il 2021?

Il 2020 sta volgendo al termine e inutile dire che sia stato un anno alquanto funesto. Ovviamente, in primis per la questione Covid-19 che ci porteremo appresso anche l’anno venturo dal punto di vista sanitario. Mentre sul lato economico avrà strascichi più lunghi.

In effetti, i veggenti più noti come Nostradamus e Baba Vanga ci hanno azzeccato su più punti (qui ho pubblicato le previsioni per il 2020). Per la serie, non è vero ma ci credo.

In tanti non vedono l’ora che arrivi il nuovo anno, per lasciarselo alle spalle. Eppure stando a quanto prevede Nostradamus per il 2021, potremmo addirittura rimpiangere perfino il 2020.

Previsioni 2021 Nostradamus

Come scrive Investire oggi, che riporta con ironia quanto sta circolando su vari siti, il famoso speziale francese, che ha previsto, tra le altre cose, l’11 settembre, nel 2021 accadranno una serie di eventi a dir poco drammatici.

Innanzitutto, faremo ancora i conti con un virus. Questa volta ideato da un biologo russo, in grado di rendere degli zombie chi infetta.

Ci sarà un ritorno dell’Isis, che si farà sentire con attentati in Europa.

Non mancano eventi climatici disastrosi: Nostradamus parla di una sorta di tempesta solare.

Inoltre, dovrebbe pure pioverci addosso una cometa, anche se non viene specificata la zona.

Sempre in tema ambiente, la California dovrebbe essere colpita da un potente terremoto.

Mentre ce ‘è pure per gli amanti della tecnologia (o forse sarebbe meglio dire, della fantascienza): saranno introdotti soldati robot nell’esercito americano.

Ed in questo corollario di eventi drammatici, ci sarà l’appello del Papa per combattere il male unificando le varie religioni.

Previsioni 2021 Baba Vanga

Cosa prevede Baba Vanga per il 2021? La veggente bulgara, vissuta lungo quasi tutto il novecento e rimasta cieca a 13 anni per una tempesta di sabbia, ha azzeccato con inquietante precisione vari eventi. Tra cui sempre l’11 settembre, la fine della Seconda guerra mondiale o l’affondamento del sottomarino russo. E pare che anche Hitler l’abbia consultata in gran segreto (ho parlato di lei specificatamente in questo articolo).

Riguardo al 2021, non pare abbia previsto particolari eventi. Dato che i più vicini riguardano il 2025, prevedendo che l’Europa avrà gravi problemi di sottopopolamento. E il 2028, quando dovrebbe essere scoperta una nuova fonte energetica.