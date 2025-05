Prevenire le eruzioni osservando gli alberi: la scoperta che può salvarci

Una ricerca che utilizza sistemi satellitari sta monitorando le foglie degli alberi per prevenire le eruzioni dei vulcani.

Le eruzioni vulcaniche sono l’incubo ricorrente di chi vive nei pressi di un vulcano, magari dormiente da anni con il rischio di una eruzione esplosiva e devastante. Sappiamo che, come per i terremoti, prevenire un’eruzione vulcanica non sia possibile, per quanto, comunque, siano stati fatti sempre più progressi. Per fortuna, ora la NASA e lo Smithsonian Institution stanno portando avanti un nuovo approccio: osservare i cambiamenti nelle foglie degli alberi che crescono vicino ai vulcani per prevenire le eruzioni.

Come prevenire le eruzioni vulcaniche osservando le foglie degli alberi

Come riporta HD Blog, tutto parte da un fenomeno naturale: quando il magma inizia a risalire verso la superficie terrestre, rilascia gas come anidride carbonica (CO₂) e anidride solforosa. A questo punto, la CO₂ viene assorbita dalle piante circostanti, che diventano più verdi e rigogliose.

Il “rinverdimento” è stato registrato per alcuni anni tramite gli strumenti satellitari del Landsat 8 della NASA e di Sentinel-2 dell’Agenzia Spaziale Europea.

Nicole Guinn, vulcanologa dell’Università di Houston, ha utilizzato questi strumenti tecnologici per monitorare proprio un vulcano italiano attivo: l’Etna. Mentre il climatologo Josh Fisher ha monitorato le foglie raccolte nei pressi del vulcano Rincon de la Vieja in Costa Rica, la cui trasformazione concomitante all’attività del vulcano, ha confermato questa scoperta.

Del resto, circa 1 persona su 10 nel mondo vive ai piedi di un vulcano attivo. In realtà, alcuni strumenti esistenti già ci sono: nel 2017, i sensori installati attorno al vulcano Mayon, nelle Filippine, hanno già permesso di anticipare un’eruzione imminente salvando la vita a oltre 56.000 persone.

Tuttavia, il sistema satellitare è meno rischioso poiché non serviranno più sensori posti nei pressi dei vulcani, a rischio di danneggiarsi.

I limiti da superare

Ovviamente, come per tutti gli studi, non mancano limiti e ostacoli da superare anche in questo caso. Lo conferma Florian Schwandner, responsabile della Divisione di Scienze della Terra presso l’Ames Research Center della NASA, la quale sottolinea che non esiste un unico segnale perfetto per prevedere le eruzioni.

Inoltre, nel mondo esistono oltre 1.300 vulcani attivi situati in contesti naturali diversi ed essi stessi hanno caratteristiche diverse. Per esempio, non tutti i vulcani presentano un’adeguata copertura arborea. Inoltre, fattori come piogge intense o malattie delle piante possono alterare i segnali.

