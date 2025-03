Donne discriminate anche da Banche: a loro solo il 20% di prestiti

Il fenomeno viene definito Credit gender gap e riguarda i prestiti bancari erogati alle donne. Ecco i dati.

Nella Giornata internazionale della donna, tra le tante frasi di rito e i soliti dati snocciolati stancamente e contro i quali ancora si fa poco di concreto, ne emerge uno poco citato e riguarda la discriminazione delle Banche nei confronti delle donne. Il fenomeno viene definito Credit gender gap.

Il dato viene riportato dal sindacato bancario Fabi: alla clientela femminile va meno del 20% del credito erogato, praticamente la stessa percentuale del 2023. Questi i motivi secondo la Fabi:

(…) il tasso di occupazione più basso, innanzitutto, ma anche la maggiore occupazione delle donne nei settori con le retribuzioni più basse e il largo ricorso al lavoro part time che portano a stipendi e pensioni ridotte (….) minori dotazioni patrimoniali, soprattutto immobiliari, necessarie per le garanzie bancarie

Certo, oggi le banche erogano credito con meno facilità un po’ a tutti, pure a chi ha uno stipendio a tempo indeterminato statale. Sono tante le garanzie richieste, come i fondi sul conto corrente, la proprietà di un immobile e anche la presenza di un garante.

Prestiti bancari a donne: i dati

Come riporta Il fatto quotidiano, il fenomeno è quantificabile sui 68 miliardi su scala nazionale. Lo stock dei finanziamenti alle famiglie concesso dagli istituti, a settembre 2024, ammontava a quasi 472 miliardi: di questi, 162 miliardi sono stati erogati agli uomini, 94 miliardi alle donne e 215 miliardi si riferiscono a contratti di finanziamento cointestati.

La situazione non ha una collocazione geografica precisa, visto che le regioni fanalino di coda sono sia del Nord che del Sud: Campania, Puglia, Veneto, Sicilia, Lombardia, Piemonte e Basilicata. In queste zone, il prestito erogato alla clientela femminile, non supera la media nazionale del 20%.

Tuttavia, la situazione peggiore è come sempre concentrata al Sud, mentre va meglio al Centro Italia:

Nord Italia 19,6%

Centro Italia: 22,3%

Sud: 18%

Isole: 20,3%

Seguici su Facebook cliccando sull’immagine 👇🏻

5,0 / 5 Grazie per aver votato!