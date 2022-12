Il presepe – o presepio – è il simbolo per antonomasia del Natale, resistendo nei secoli alle nuove tendenze provenienti dagli Stati Uniti e dalla Scandinavia. Ma qual è il più bel presepe del Mondo?

Contrariamente a quanto si possa pensare, il presepe più bello del Mondo non si trova a Napoli. Per quanto l’arte presepiale degli artigiani partenopei sia indiscutibile e rinomata in tutto il Globo.

Invece, il presepe più bello del Mondo si trova a Recanati: quello del maestro Meccatronico -Olfattivo di Leandro Messi. Ecco come è fatto, anche con l’ausilio di qualche video video.

Il presepe a Recanati di Leandro Messi

Come spiega Picchionews, il Maestro Leandro Messi è un pluripremiato artigiano recanatese che da oltre vent’anni realizza uno strepitoso Presepe, che ogni anno si arricchisce di qualche novità.

Si tratta di un vero e proprio mondo reale in miniatura, con migliaia di personaggi tipici dei presepi: dai bottegai alle donne affaccendate nelle commissioni di casa, ma anche bambini gaudenti che giocano fino agli animali. Tutti pastori realizzati nei minimi particolari e che si muovono attraverso la tecnica meccatronica.

Lo spettatore si troverà davanti quindi una Betlemme del tempo in miniatura, tra le vie, le case e le botteghe. Il tutto, in un’armonia naturale e uno scenario vivo realizzato con cura di ogni più piccolo dettaglio.

Il Presepio di Messi a Recanati gestisce contemporaneamente più di mille azioni, tra cambi di scenografie, luci, effetti e i molteplici e contemporanei movimenti dei centinaia di personaggi presenti.

Cosa significa presepe meccatronico?

I pastori arrivano fino ad una altezza di 30 cm e il movimento è di tipo Meccatronico e non meccanico. Cosa significa? Che le animazioni sono totalmente naturali e verosimili, mentre solitamente i pastori in movimento realizzano movimento a scatti e visibilmente innaturali.

La meccatronica coniuga meccanica, elettronica e informatica, utilizzata nell’industria per sostituire l’uomo in fabbrica e nei lavori pesanti.

Inoltre, dal 2018 il presepe più bello del mondo di Messi a Recanati si arricchisce di un ulteriore elemento. Infatti, lo spettatore sarà coinvolto con un altro senso: quello olfattivo. Grazie al Maestro Malleus, il quale riproduce gli odori di pane, vino, ecc.

Video del Presepe di Leandro Messi a Recanati

Ecco qualche video del presepe meccatronico di Leandro Messi a Recanati

Questa è invece una intervista a Leandro Messi:

Dove si trova presepe meccatronico di Leandro Messi

Questo fantastico presepe si trova in via Passero Solitario n. 30, a Recanati. “Il natio borgo selvaggio” di Giacomo Leopardi.