Gaza, non solo Genova: altri porti si oppongono a navi israeliane

In Italia si allarga la protesta nei porti contro Israele per quanto sta accadendo a Gaza. Capofila della protesta Genova.

L’indignazione nei confronti di Israele per quanto accade a Gaza da tempo immemore si espande anche per vie traverse. Dopo le proteste all’interno delle sedi Carrefour e all’esterno delle università che imbastiscono progetti con gli istituti del paese (giusto per citare un paio di casi), ora si allargano ai porti. Un fatto non nuovo: si ricorderanno le proteste dei portuali di Trieste nei confronti del Green pass.

Chiudere od ostacolare un porto è, del resto, una forma di protesta efficace, poiché molti prodotti passano da lì.

Tutto è iniziato nel porto di Marsiglia ed è seguito a ruota il porto di Genova, dove si è consumata sabato scorso una mobilitazione di USB Porto di Genova e Calp contro l’operazione di caricamento sulla nave Contship Era della compagnia ZIM di munizioni destinate ad IDF.

Dopo il caso Genova, ora per Gaza si mobilitano pure i porti di Salerno e Reggio Calabria.

Le tante proteste nei porti italiani in favore di Gaza

Come riporta Contropiano, quella che è stata ribattezzata la nave della morte, domenica sera avrebbe dovuto far scalo al porto di Salerno, dove ugualmente è stato organizzato un presidio di protesta per controllare che non venissero caricate armi.

La Contship Era è stata così costretta a cambiato rotta e non ha attraccato al porto di Salerno, il presidio contro il genocidio è stato mantenuto e ha visto una numerosa partecipazione. Oltre a USB, anche una delegazione di autotrasportatori del Coordinamento Autisti Riuniti.

La nave avrebbe dovuto fare scalo a Reggio Calabria, ma, al momento della scrittura, giunta a metà percorso nella penisola sorrentina, ha fatto dietrofront di nuovo verso Salerno.

