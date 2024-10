La curiosa storia del polpo che prende a pugni i pesci scansafatiche

Octopus cyanea, tendenzialmente solitario, non disdegna battute di caccia con vari pesci, punendo a suon di “cazzotti” quelli improduttivi

I polpi sono creature decisamente affascinanti e così complesse che al loro comportamento sono stati dedicati interi libri. Solo per fare qualche esempio, essi sono capaci di sognare e probabilmente anche avere incubi riguardo potenziali predatori, oltre a tutte le incredibili imprese di cui ho parlato in un precedente articolo.

Tendenzialmente sono animali solitari, per cui la maggior parte di quanto abbiamo finora scoperto su di loro riguarda comportamenti individuali, ma la storia che vi racconterò oggi li vede invece come co-protagonisti, il che è un’ulteriore dimostrazione (semmai ve ne fosse bisogno) della loro intelligenza.

Ricercatori presso il Max Planck Institute of Animal Behaviour in Germania hanno infatti scoperto che il polpo indopacifico (octopus cyanea) caccia anche in gruppo con varie specie di pesci, dove ognuno compensa le debolezze dell’altro.

E c’è di più: se il polpo si accorge che alcuni pesci stanno “battendo la fiacca” durante una battuta di caccia, non esita a stringere un tentacolo a mo’ di pugno e colpire gli scansafatiche, allontanandoli dal gruppo.

