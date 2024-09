Il Polistirolo dove si butta? Dipende da questo particolare

Vediamo dove si butta il polistirolo, se quando nella plastica e quando nell’indifferenziata. E come viene riciclato.

Dove si butta il Polistirolo? E’ la domanda che si pongono molti cittadini, almeno quelli che hanno una coscienza civica e ambientale. In effetti, il dubbio principale che tormenta tante persone è se vada nella plastica o nella differenziata.

Un dubbio che, oltre da ragioni squisitamente di natura ecologista, viene mosso anche e soprattutto dal timore di prendersi una bella multa. O, in caso si viva in condominio, farla prendere a tutto lo stabile. Quando poi ci sono le telecamere puntate sul posto in cui si versa, si rischia anche la gogna pubblica e di essere tacciati di essere incivili.

In realtà, la giusta collocazione del polistirolo dipende da alcuni fattori e la vediamo di seguito.

Cos’è il Polistirolo

Come spiega il sito specializzato Raccolta rifiuti, il vero nome del polistirolo è polistirene, che deriva da polimero dello stirene.

Si tratta di un materiale con molti vantaggi. Infatti, viene usato sia come contenitore di cibo, visto che ostacola la formazione di funghi, batteri e altri microrganismi (si pensi a vaschette da asporto per gelati, per la carne nei supermercati, per il pesce, per le verdure) ma anche come materiale da imballaggio e come isolante acustico e termico.

Dunque, come si può intendere, vanta un largo uso industriale.

Dove si butta il Polistirolo

Come detto, dove si butta il polistirolo dipende da quest’ultima destinazione:

Quando il polistirolo va nella plastica

Il polistirolo dei contenitori per alimenti – contraddistinto sigla PS o PS 06 – va messo nella plastica. deve essere smaltito nel bidone della plastica. Le vaschette e i contenitori vanno puliti bene prima di essere buttati. Se lo stato è piuttosto irrecuperabile, allora meglio buttarli nell’indifferenziata.

Inoltre, sono presenti altri materiali, come l’alluminio, è necessario separare i materiali e smaltirli separatamente.

Quando il polistirolo va nell’indifferenziata

Se invece parliamo di Polistirolo da imballaggio, va invece nella Plastica. Anche in questo caso, però, occorre separare eventuali altri materiali presenti, come il cartone dello scatolo, bustine di plastica, ecc. E differenziare ogni materiale dell’imballaggio.

Il Polistirolo si butta nella plastica?

Occorre però dire che la differenza non è sempre valida e dipende da comune a comune.

Per esempio, nelle grandi città come Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna, il polistirolo si butta nella plastica sempre e comunque (purché prima pulita per bene). In altri Comuni, di media o piccola dimensione, va nella indifferenziata.

Il consiglio è sempre di consultare le linee guida del proprio Comune, generalmente indicate su un sito internet. O telefonando i numeri preposti.

Come riciclare il Polistirolo

Il polistirolo può anche essere riciclato e riutilizzato nuovamente, ecco perché è importante differenziarlo bene.

Per esempio, può essere utilizzato per:

produrre nuovi imballi; ottenere materiale per il drenaggio nell’agricoltura; come isolante termico nell’edilizia.

Negli Stati Uniti è stato addirittura riutilizzato come miscela di biodisel, quindi per uso energetico.

Non mancano, infine, artisti che sono in grado di realizzare vere e proprie opere d’arte con questo materiale.

