Piombo in oro: l’incredibile impresa del CERN

L’esperimento ALICE presso il CERN è riuscito a trasformare il piombo in oro. Vediamo come ci sono riusciti gli scienziati.

Trasformare piombo in oro. Un “sogno” che l’uomo insegue da secoli. Prima venne l’alchimia, che tentò, invano, di tramutare il piombo in oro. Poi ci provò la chimica, che però diede una spiacevole notizia: si trattava di elementi diversi che non potevano trasformarsi l’uno nell’altro.

Perché la chimica arrivò a questa amara conclusione: in quanto il piombo contiene tre protoni in più nel suo nucleo rispetto all’oro.

Tuttavia, la ricerca va avanti ed è riuscita a strappare via i protoni in eccesso e realizzare il sogno che fu degli alchimisti.

Come ha fatto il CERN a trasformare il piombo in oro

In particolare, ci è riuscito in questi giorni un gruppo di fisici di stanza al CERN di Ginevra. In che modo? rilevando la produzione accidentale di una minuscola quantità d’oro. Per la precisione, si parla in totale di 29 trilionesimi, vale a dire 29 diviso un miliardo di miliardi, di grammo.

Una bella notizia, in un’epoca nella quale l’oro è peraltro tornato protagonista nelle vesti di bene rifugio.

