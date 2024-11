Guerra in Ucraina: ecco il Piano di Trump per fermarla

Vediamo cosa prevede il Piano di Donald Trump per fermare la guerra in Ucraina. Come previsto, per ucraini si mette male.

Tra i primi provvedimenti dell’amministrazione Trump 2 alla guida degli Stati Uniti d’America senza dubbio il più atteso, almeno in Europa, è quello relativo alla guerra in Ucraina. Che il Tycoon in campagna elettorale aveva promesso di risolvere in pochi minuti.

Per ora non c’è un Piano di pace ufficiale e primi dettagli hanno iniziato a trapelare dalla fine di ottobre. Il primo era stato il Financial Times, ora è il Wall Street Journal a riportare maggiori dettagli sul piano.

In cosa consiste il Piano di pace di Donald Trump

Come riporta Il Fatto quotidiano, la versione del piano del Wall Street Journal prevede che gli Usa continuino a fornire all’Ucraina armi per scoraggiare un futuro attacco russo. La linea del fronte sostanzialmente si bloccherebbe e entrambe le parti concorderebbero su una zona demilitarizzata di 800 miglia. A pattugliarla, però non dovrebbero essere né Usa, né Nato, né Nazioni Unite.

La Russia avrebbe in cambio circa il 20% dell’Ucraina e quest’ultima dovrà sospendere temporaneamente la sua richiesta di adesione alla Nato per almeno 20 anni.

Secondo il Financial Times, il Piano di pace di Trump per fermare la guerra in Ucraina penderebbe invece più dalla parte dei russi.

Includerebbe zone autonome e smilitarizzate su entrambi i lati del confine, no all’entrata di Kiev nella Nato, Paesi Ue che devono assumere il ruolo di garanti del processo di pace, mentre la partecipazione degli Stati Uniti e della Nato sarebbe minima.

Non spetterà agli Usa, inoltre, assumersi l’onere finanziario del mantenimento della pace, bensì ai Paesi dell’Ue, con Washington che non sarà disponibile nemmeno a partecipare a eventuali operazioni di peacekeeping.

Piano Trump per guerra in Ucraina: quali conseguenze?

Insomma, da queste prime bozze si tratta di soluzioni più favorevoli ai russi, con gli Usa che praticamente uscirebbero di scena. Vedremo se Kiev accetterà. Certo una Ue indebolita e impoverita come quella attuale, senza una politica estera forte, difficilmente potrà opporsi.

Ciò significa che, probabilmente, il sogno ucraino di staccarsi dalla Russia per accodarsi all’Unione europea e diventando una colonia americana, con Trump si allontanerà di parecchio. Ma è ciò che vuole anche il popolo americano che lo ha votato.

Ricevi le news via Mail (controlla anche in Spam) o su Telegram:

Iscriviti alla nostra Newsletter INSERISCI LA TUA EMAIL e scegli una categoria a cui sei interessato Tutte le News Salute Dal Mondo Economia Accetta la privacy policy

– / 5 Grazie per aver votato!