Il piano di Trump per Gaza gli serve solo per il Nobel per la Pace

Vediamo cosa contiene davvero il Piano di pace di Donald Trump per Gaza e perché sembra una scatola vuota finalizzata solo al Nobel.

Il “piano di pace” di Donald Trump per Gaza sembra solo una scatola vuota. Del resto, Hamas ha già sottolineato che mancano due aspetti fondamentali: 1. i tempi precisi entro i quali avverrà il ritiro di Israele; 2 le garanzie che Israele si ritirerà veramente.

Del resto, Donald Trump è molto vicino alle lobby sioniste e si sta spendendo molto in Medioriente per favorire il più possibile Israele. Basti vedere come ha spento sul nascere le reazioni dell’Iran e come abbia fatto da mediatore tra Israele e altri paesi arabi. Qualcosa di simile lo abbiamo visto in Ucraina, dove la pace è ancora lontana e l’incontro con Putin è stato solo a favore di telecamere e fotografi. La Russia continua a bombardare il paese vicino.

La conferma della fuffa rappresentata dal Piano di pace di Trump per Gaza l’ha data lo stesso Netanyahu: ha già detto che “senza il rilascio completo degli ostaggi” non inizierà ad implementare nemmeno uno dei 20 punti previsti.

E allora, qual è lo scopo di questo piano? Che The Donald ha già definito “l’imminente soluzione di un problema millenario”. Probabilmente, convincere la giuria di Stoccolma ad assegnargli il Premio Nobel per la pace, il prossimo 10 ottobre.

Il vero scopo di Trump del Piano di pace per Gaza

Donald Trump da tempo sogna di ottenere il Premio Nobel per la Pace, fin dal suo primo mandato. Vuole un posto nella storia, sventolando già il fatto che abbia “posto fine a 7 guerre negli ultimi mesi”.

Molto probabilmente, passato il 10 ottobre, a prescindere da come andrà, a lui della Palestina fregherà più niente. Soprattutto se otterrà il Nobel per la Pace. Altrimenti, tutt’al più ci riproverà il prossimo anno, come si fa per una gara.

Anzi, per lui sarebbe meglio sgomberare la zona dai palestinesi e dalle macerie, così da realizzare una splendente catena alberghiera lungo la costa. Il tutto, con la premessa che Hamas è stata inizialmente creata per contrastare l’Olp di Arafat. Un po’ come fatto con l’Isis per posizionarsi in Iraq e Siria e destituire Saddam e Assad.

Quali sono le 7 guerre a cui Trump a posto fine?

Ma quali sono le 7 guerre che Donald Trump dice di aver concluso? Le elenca Avvenire:

tra Etiopia ed Egitto; tra Serbia e Kosovo; tra Cambogia e Thailandia; tra India e Pakistan; tra Israele e Iran; tra il Ruanda e la Repubblica Democratica del Congo; tra Armenia e Azerbaigian.

In realtà, in alcuni casi si tratta di “paci armate“, accordi momentanei. Peraltro, in molti casi si tratta di accordi finalizzati a ridurre l’influenza della Cina. Soprattutto nel caso di Cambogia e Thailandia, India e Pakistan, tra il Ruanda e la Repubblica Democratica del Congo.

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