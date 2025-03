Phon sul viso del cane: perché va evitato il trend di TikTok

Su TikTok c’è un trend nel quale l’utente punta il phon acceso contro il viso del cane. Ecco perché va evitato.

Su TikTok circolano tanti video interessanti e divertenti, certo, ma anche tanti video che innescano trend nocivi e pericolosi. Spesso anche a danno di bambini e animali domestici. Fatti magari senza cattive intenzioni, ma che possono risultare più dannosi di quanto si pensi. Negli ultimi giorni, per esempio, è di moda “sparare“ il phon sul viso del proprio cane, affinché emetta un suono che rievochi un simpatico duetto.

Il proprietario si posiziona davanti allo specchio col proprio malcapitato animale domestico in braccio, per poi puntargli l’asciugacapelli acceso sul viso. Ma c’è chi ha già bollato come “cruelty” questo trend.

Il phon acceso sul viso del cane fa male?

Il viso del cane è piuttosto delicato, sia per la cute più sensibile, sia per il musetto. Tant’è che gli esperti raccomandano di asciugarlo, dopo il lavaggio, tamponando con un asciugamano. Lo stesso lavaggio è consigliato con un asciugamani umido anziché con lo shampoo per cani.

Inoltre, il pelo dei cani, soprattutto se lungo, compie già un’azione respingente rispetto all’acqua e in generale, è consigliabile più un asciugatore che un asciugacapelli. O, comunque, un phon specifico per cani e non quello che utilizziamo per i nostri capelli.

La reazione del cane all’aria sparatagli in faccia è di paura e sorpresa. Apre la bocca nel tentativo di mangiare l’aria. Perché violentarlo e ridicolizzarlo in quel modo?

