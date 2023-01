Pfizer vuole mutare Covid-19 per vendere nuovi vaccini: a rivelarlo dirigente

I profitti innescati dall’affaire Covid-19 stanno inevitabilmente calando per Pfizer. Produttore del vaccino principalmente utilizzato su scala mondiale. E allora, perché non creare mutazioni anticipatamente del virus così da creare preventivamente dei vaccini da vendere sul mercato?!

In effetti, sembra una diabolica idea cospirazionista. Roba da film di fantascienza Hollywoodiani. Ma, a parte il fatto che la fuoriuscita del Covid-19 da un laboratorio di Wuhan sia ormai diventata cosa assodata, questo progetto è stato rivelato da un manager di Pfizer.

E non un manager qualunque, di quelli che magari si occupano di compatibilità o di comunicazione. Bensì, proprio di uno che si occupa del ramo ricerca e sviluppo. Non solo, ne è pure direttore strategico. Ossia Jordon Trishton Walker.

A tirargli astutamente le parole da bocca è stato Project Veritas, che dal 2010 si occupa di giornalismo di inchiesta sotto copertura senza scopo di lucro.

Pfizer vuole mutare Covid-19 per vendere nuovi vaccini: a dirlo Jordon Trishton Walker.

Stando a quanto rivela Walker, il progetto si chiama Direct Evolution ed è diverso dal Gain-of-Function, che è definito come “una mutazione che conferisce attività nuova o migliorata a una proteina.” In altre parole, significa che un virus come COVID può diventare più potente a seconda della mutazione / esperimento scientifico eseguito su di esso.

Il manager esecutivo di Pfizer ha riferito a un giornalista di Veritas del piano della sua azienda per i vaccini COVID, pur riconoscendo che alla gente non piacerebbe queste informazioni se diventasse pubblica.

Ecco alcune importanti dichiarazioni:

Una delle cose che stiamo esplorando [ Pfizer ] è perché non lo mutiamo semplicemente [ COVID ] noi stessi in modo da poter creare – sviluppare preventivamente nuovi vaccini, giusto? Quindi, dobbiamo farlo. Se lo faremo, però, c’è il rischio, come puoi immaginare, che nessuno vuole avere una società farmaceutica che muta virus f ** king (imprecazione)

Da quello che ho sentito è che [ Gli scienziati Pfizer ] lo stanno ottimizzando [ processo di mutazione COVID ], ma stanno andando piano perché tutti sono molto cauti – ovviamente non vogliono accelerarlo troppo. Penso che stiano anche solo cercando di farlo come una cosa esplorativa perché ovviamente non vuoi pubblicizzare che stai scoprendo mutazioni future

Poi Walker prega il giornalista di non rivelare niente a nessuno, ma spiega come si otterrebbe ciò, utilizzando le scimmie:

Non dirlo a nessuno. Prometti che non lo dirai a nessuno. Il modo in cui [ l’esperimento ] funzionerebbe è che mettiamo il virus nelle scimmie e successivamente li induciamo a continuare a infettarsi a vicenda e raccogliamo campioni seriali da loro

Walker ha tracciato parallelismi tra questo attuale progetto Pfizer e quello che potrebbe essere successo al Wuhan Institute of Virology in Cina.

Devi essere molto controllato per assicurarti che questo virus [ COVID ] che muti non crei qualcosa che vada ovunque. Il che, sospetto, è il modo in cui il virus è iniziato a Wuhan, a dire il vero. Non ha senso che questo virus sia saltato fuori dal nulla. È una ca**ata

Non dovresti fare ricerche sul Gain-of-Function con virus. Regolarmente no. Possiamo fare queste mutazioni di struttura selezionate per renderle più potenti. Sono in corso ricerche al riguardo. Non so come funzionerà. È meglio che non ci siano più focolai perché Gesù Cristo…

Project Verias rivela: Pfizer muterebbe Covid-19 per vendere nuovi vaccini

La conversazione tra il giornalista sotto copertura di Project Veritas e Jordon Trishton Walker poi prosegue. Rivelando altri retroscena inquietanti.

Walker:

Parte di ciò che [ Gli scienziati di Pfizer ] vogliono fare è, in una certa misura, cercare di capire, sai, come ci sono tutte queste nuove varietà e varianti che si aprono. Quindi, è come provare a catturarli prima che si presentino e possiamo sviluppare un vaccino profilatticamente, come, per nuove varianti. Quindi, ecco perché a loro piace, lo fanno controllato in un laboratorio, dove dicono che questo è un nuovo epitopo, e quindi se esce più tardi nel pubblico, abbiamo già un vaccino funzionante.

Giornalista Veritas:

Dio mio. È perfetto. Non è forse il miglior modello di business? Controlla la natura prima ancora che la natura accada? Giusto?

Walker:

Si. Se funziona.

Giornalista Veritas:

Cosa intendi se funziona?

Walker:

Perché alcune delle volte ci sono mutazioni che spuntano per le quali non siamo preparati. Come con Delta e Omicron. E cose del genere. Chissà? Ad ogni modo, sarà una mucca da soldi. COVID sarà una mucca da soldi per noi per un po ‘di tempo. Come ovviamente.

Giornalista Veritas:

Bene, penso che l’intera ricerca dei virus e la sua mutazione, come, sarebbe l’ultima mucca da mungere.

Walker:

Sì, sarebbe perfetto.

Walker ha continuato spiegando come Big Pharma e funzionari governativi, come alla Food & Drug Administration [ FDA ], abbiano interessi reciproci, e come ciò non sia nel migliore interesse del popolo americano:

Walker:

[ Big Pharma ] è una porta girevole per tutti i funzionari governativi.

Giornalista Veritas:

Wow.

Walker:

In qualsiasi settore però. Quindi, nel settore farmaceutico, tutte le persone che riesaminano i nostri farmaci – alla fine la maggior parte di loro verrà a lavorare per aziende farmaceutiche. E nell’esercito, i funzionari del governo della difesa alla fine lavorano per le compagnie di difesa in seguito.

…

Giornalista Veritas:

Come ti senti per quella porta girevole?

Walker:

È abbastanza buono per l’industria essere onesti. Fa male a tutti gli altri in America.

Giornalista Veritas:

Perché fa male a tutti gli altri?

Walker:

Perché quando i regolatori che esaminano i nostri farmaci sanno che una volta che smetteranno di regolamentare, lavoreranno per l’azienda, non saranno così difficili con l’azienda che darà loro un lavoro.

Questa invece è stata la reazione di Walker quando ha saputo che la conversazione era stata registrata e sarebbe stata resa pubblica:

Inoltre, il suo profilo online è stato del tutto cancellato. E speriamo che si fermino lì con le conseguenze…

Ciò non fa altro che confermare i sospetti che dietro la Pandemia Covid-19 ci sia ben altro di un semplice pipistrello che ha infettato l’essere umano utilizzando come mediatore un pandolino. E che il futuro potrebbe non riservarci nulla di buono.

