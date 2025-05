Il pesce arciere: un cecchino perfetto anche senza corteccia visiva

Pur mancando di corteccia cerebrale, Toxotes chatareus è in grado di eseguire compiti visivi complessi e mostrare comportamenti prosociali

Il pesce arciere (appartenente alla famiglia dei Toxotidae) è un tipo di pesce molto particolare, che presenta caratteristiche estetiche tipiche della sua natura. Vanta un colore pallido e maculato, che ricorda il tipico riflesso del sole sull’acqua. Quello che ci infastidisce, per intenderci, quando passeggiamo sul bagnasciuga quando siamo al mare senza lenti da sole.

In realtà, questo colore denota un evidente segno di mimetismo, ideale per nascondersi da eventuali predatori.

Ma le caratteristiche naturali particolari non finiscono qui. Il nome arciere, infatti, non è casuale: bocca e occhi puntano verso l’alto. Anche essi funzionali alla sua natura: infatti, si presume siano utili per una efficace strategia di caccia predatoria.

Perché si chiama pesce arciere

Ad onor del vero, il pesce arciere non mira soltanto a prede acquatiche, ma è in grado di scagliare un potente getto liquido anche contro insetti e piccole lucertole posizionati su foglie o rami. In grado di colpirli fino ad alcuni metri di distanza dalla superficie dell’acqua. Proprio come fosse un arciere.

Ma non finisce qui: il nostro tiratore scelto è capace di compiere questa e altre imprese degne dei mammiferi, dai quali i pesci sono separati da milioni di anni di evoluzione, pur mancando del tutto di una corteccia visiva, cioè la parte del cervello che processa gli stimoli visivi.

