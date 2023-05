3 cose da fare in un week end a Pescara

Se si ha in programma una giornata a Pescara è bene sapere che questa vivace città abruzzese, dall’aspetto così dinamico e moderno, nasconde numerose meraviglie, sia naturali che di grande rilevanza storico-culturale. Ad esempio, è molto nota per aver dato i natali a Gabriele d’Annunzio, uno dei grandi poeti della nostra letteratura. Se il tempo è poco e si vogliono apprezzare le principali bellezze che la città ha da offrire, ecco 3 cose da fare a Pescara.

Gustare le specialità locali

Come tutto l’Abruzzo in generale, Pescara è nota per la sua grande varietà di specialità gastronomiche: si tratta di una cucina dai sapori vividi, intensi e genuini, tipici di una tavolata casereccia della domenica. Parliamo in primis dei prodotti a base di carne, come gli arrosticini, la trippa e la porchetta: qui non mancano mai!

Se si visitano queste zone non si può non assaggiare i migliori arrosticini a Pescara e Montesilvano da “Abruzzo Arrosticini” (una realtà specializzata nella vendita di arrosticini abruzzesi di qualità), per apprezzare il piatto simbolo abruzzese nella sua realizzazione più gustosa e famosa. E siccome tutti sanno che c’è sempre un po’ di spazio per il dolce, si può concludere la giornata pescarese con un parrozzo, dolce tipico che consiste in una cupola di semolino e mandorle ricoperta di cioccolato: una vera leccornia.

Visitare i trabocchi

Da non perdere è lo spettacolo del mare visto dai trabocchi di Pescara: si tratta delle antiche piattaforme di legno che venivano utilizzate per la pesca, e che oggi rappresentano una delle attrazioni più suggestive di tutta la regione abruzzese. La costa dei Trabocchi si estende per tutto il litorale della città, ed è talmente pittoresca da aver ispirato persino l’arte di D’Annunzio, che li definì “ragni colossali” nel suo Il trionfo della morte.

Qui non solo si potrà fare una passeggiata sul mare (letteralmente), ammirando le luci del cielo cambiare via via che si fa sera, ma volendo si può anche decidere di cenare con questa meravigliosa vista. Infatti, molti trabocchi sono stati oggi trasformati in graziosi ristoranti dove gustare ottimo pesce.

Passeggiare sul Ponte del Mare

Se si va a Pescara non ci si può perdere il Ponte del Mare, oggi riconosciuto come vero e proprio simbolo della città. Si tratta di una costruzione piuttosto recente (è stato inaugurato nel 2009), ma nonostante questo in poco tempo il ponte è riuscito a rubare il cuore degli abitanti della città e a divenire una delle attrazioni principali.

Il Ponte del Mare unisce tra loro le due rive di Pescara, e per farlo offre una vista spettacolare sul porto della città, sul tratto di costa adriatica su cui sorge, ma anche sulla Majella, il secondo massiccio montuoso più alto degli Appennini. Insomma, da qui si può godere di una vista mozzafiato su mare e monti, i due antipodi che si uniscono indissolubilmente nella città di Pescara: impossibile perderselo.

Si tratta anche del ponte ciclo-pedonale più lungo d’Italia: con i suoi 466 metri di lunghezza e la sua forma curvilinea, offre una passeggiata (o pedalata) davvero suggestiva.

