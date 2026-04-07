Persefone, chi è la prima Principessa Disney dimenticata

Ecco la storia di Persefone, considerata la prima Principessa Disney poiché vanta tutte le caratteristiche di quelle successive.

Articolo in sintesi: Chi è la principessa Disney Persefone? E’ la protagonista del cortometraggio “La dea della primavera“, uscito nel 1934, che vede per la prima volta come protagonista un essere umano e non un essere antropomorfo. Perché Persefone viene considerata la prima Principessa Disney? Persefone gettava le basi per tutte le Principesse Disney del futuro: munita cioè di bellezza, intelligenza, gentilezza, bontà, amore per la natura e diretto contatto con essa. Rapporto di amicizia con gli animali, da salvare e che le salvano.

Chi è la prima Principessa Disney?

E’ opinione diffusa che la prima Principessa Disney fosse Biancaneve, film uscito nel 1937, che ha dato il via a tutte le altre figure femminili giunte dopo. Evolute poi nel tempo, da donne sognanti in attesa del Principe azzurro che le svoltasse la vita ad autentiche guerriere padrone del proprio destino (ne abbiamo parlato qui).

Tuttavia, in pochi sanno che la prima Principessa Disney è stata Persefone, uscita tre anni prima e che ha dato lei realmente il La a tutte le altre arrivate dopo. Non solo, ha anche anticipato i tempi, raffigurando subito una figura femminile capace di auto-salvarsi.

Chi è Persefone, prima principessa Disney

Partiamo dal principio: per circa un decennio (1929-1939) la Walt Disney decise di proporre una serie di cortometraggi (per un totale di 75) intitolata “Silly Symphonies” senza personaggi fissi. Lo scopo era quello di sperimentare nuove tecniche di animazione, nuove trame e nuovi personaggi.

Tra i risultati di maggiore spessore ricordiamo il technicolor a tre colori o I tre porcellini.

Ma forse la vera rivoluzione fu il corto “Silly Symphonies” faceva parte anche un cortometraggio diverso da tutti gli altri, poiché non rappresentava, com’era consueto per la Disney di allora, animali, bensì personaggi umani. Dal titolo “La dea della primavera“, poiché come protagonista non abbiamo più un essere antropomorfo (ossia un animale con le fattezze umane), bensì un essere umano vero e proprio, per di più una donna, in luogo del solito principe o cavaliere.

Persefone gettava le basi per tutte le Principesse Disney del futuro: dalle prime ingenue e sognanti (Biancaneve, Aurora, Cenerentola, La bella addormentata) a quelle più recenti dalle fattezze di guerriere (Pocahontas, Mulan, Oceania, ecc.). Munita cioè di bellezza, intelligenza, gentilezza, bontà, amore per la natura e diretto contatto con essa. Rapporto di amicizia con gli animali, da salvare e che le salvano.

Di cosa parla il film su Persefone della Disney

Il cortometraggio avente come protagonista Persefone attingeva in realtà a piene mani da un famosissimo mito greco, quello di Persefone appunto, rapita dal dio degli Inferi per farne sua sposa.

Amata dalla natura e dagli animali, tratto identitario delle principesse disneiane, Persefone viene rapita da Ade e portate nel regno dei morti per farne la sua regina. E così, di conseguenza, persa la sua dea bella e gentile, il mondo naturale comincia a gelare e a morire.

Mentre Ade cerca invano con doni e lusinghe di ottenere un sorriso da Persefone, essa al contrario continua a piangere e a sfiorire, proprio come la Terra.

Alla fine, si arriva a un compromesso: pur di vederla felice, Ade concede a Persefone di trascorre parte dell’anno in superficie, riportando così la gioia e la primavera sulla Terra, e l’altra parte con lui negli Inferi, causando di contro il gelo e il letargo degli elementi naturali.

Di fatto, si tratta della metafora del cambio delle stagioni.

Dove vedere il film Disney con Persefone?

Il cortometraggio è disponibile anche su Youtube. Ecco il video:

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