Perché nei weekend piove sempre? Una possibile risposta

Vediamo cosa dice la Scienza riguardo al fatto che nel weekend piove sempre rispetto ai giorni infrasettimanali.

Spesso abbiamo la percezione che nei weekend piova sempre, o, comunque, più spesso rispetto ai giorni infrasettimanali. Si tratta di una percezione psicologica, giacché, scientificamente, non è provato che nel fine settimana piova di più.

Perché nei fine settimana piove di più?

Come spiega 3Dfindit, non c’è alcuna prova scientifica che nei weekend piova sempre o più spesso rispetto ai giorni infrasettimanali. Ciò in quanto il tempo è determinato da una serie di complesse condizioni atmosferiche che non hanno alcuna correlazione con un giorno o un momento preciso della settimana.

Certo, è vero che alcune ricerche suggeriscono che l’attività umana potrebbe influenzare il clima locale: si pensi allo smog delle auto o alle emissioni delle fabbriche. Tuttavia, si tratterebbe comunque di effetti molto ridotti e non sufficienti ad avere un impatto significativo sul tempo.

Si pensa infatti che, alla luce del fatto che in settimana ci sia più traffico dovuto ai pendolari e le fabbriche siano aperte, si produca maggiore inquinamento che poi provochi piogge e maltempo nei fine settimana.

Ammesso e non concesso che ciò sia realmente vero, andrebbe a “colpire” zone molto limitate e non proprio la zona costiera dove abbiamo deciso di fare il bagno, la città straniera che abbiamo deciso di visitare o il parco che abbiamo scelto per una scampagnata.

Il tempo è determinato da una serie di condizioni atmosferiche e oceaniche che vanno ben oltre i programmi umani e le sue cattive abitudini.

Probabilmente si tratta di una percezione psicologica. Le persone tendono a percepire gli eventi negativi più fortemente di quelli positivi.

Il cattivo tempo nei fine settimana, quando in genere si programmano cose piacevoli come viaggi o gite fuori porta, o per esempio si sceglie di fare il bucato o altre faccende domestiche che richiedono bel tempo (aggiustare l’antenna sul tetto, dipingere la staccionata, dedicarsi al giardino di casa, ecc.), viene ricordato con più forza rispetto a un giorno di lavoro. Nel quale, essendo oberati di lavoro o di commissioni da svolgere, facciamo meno caso al meteo.

