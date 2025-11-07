Perché i cinesi non pronunciano la R (erre)?

Scopriamo perché i cinesi non pronunciano la lettera R, così come non emettono il suono della lettera V.

Perché cinesi non pronunciano la lettera R (erre)? Semplicemente perché nella lingua cinese non esiste il suono che nella lingua italiana attribuiamo a questa lettera. Per quanto, comunque, nel pinyin (ovvero il sistema che scrive nomi e parole cinesi con l’alfabeto latino basato sulla loro pronuncia), molte parole cinesi si scrivono effettivamente con la ‘erre’ (R).

Si pensi a parole come Persona, Se, Giorno/sole, Permettere e Poi.

Perché i cinesi non pronunciano la erre e la vi?

Nella lingua cinese la R si pronuncia in modo differente dall’italiano. Per comprendere che suono abbia, basta per esempio immaginare al suono della “Jfrancese utilizzato nella prima persona singolare: “je”. O, utilizzando un’altra lingua come l’inglese, la “S” pronunciata nel termine “pleasure”, sebbene con una piccola modifica: appoggiando la punta della lingua a metà del palato.

In generale, possiamo dire che il problema R (se così si può definire) è generale, poiché è difficile effettivamente pronunciarla. Del resto, per emettere il suono di questa lettera, dobbiamo far vibrare velocemente la lingua appoggiata al palato mentre, contemporaneamente, espelliamo aria dalla bocca. Non a caso, tanti italiani stessi non pronunciano la erre ed è una delle ultime lettere che da bambini impariamo a pronunciare. Mentre in altre lingue come francese, tedesco o scozzese questo suono non esiste affatto.

Stessa questione per la V (vi). Infatti, anche il suono di questa lettera in cinese non esiste. Esiste il suono “W” che si pronuncia come una “U”. Tuttavia, in alcune zone del paese la Vi viene regolarmente pronunciata, come alcune aree del Nord. Si pensi, su tutte, proprio alla capitale Pechino.

In un precedente articolo abbiamo parlato del perché a Parma non si pronuncia la R (o comunque pronunciano la “erre moscia).

