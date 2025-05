Pedaggio green: come funziona la nuova batosta per gli automobilisti

Vediamo come funziona e quanto costa il Pedaggio green che andrà in vigore dal primo luglio 2025. Una tassa occulta.

Una nuova, ennesima, brutta notizia, per chi non può permettersi un’auto elettrica. O, semplicemente, non vuole acquistarla per i tanti problemi e limiti che essa comporta. A dispetto di quanto Hedge fund e governi genuflessi impongono. L’ultima è una tassa occulta, che possiamo definire Pedaggio green. che dovrebbe essere introdotta dal 2026, il tempo che i gestori delle autostrade si adegueranno. Tuttavia, il decreto è stato approvato dal Governo Meloni in Consiglio dei Ministri lo scorso 19 maggio e andrà in vigore dal primo luglio 2025.

Come funziona il pedaggio green?

Come riportano siti di contro-informazione come il blog di Maurizio Blondet e Byoblu, il decreto punta ad abbandona il tradizionale sistema attualmente vigente (già piuttosto ingiusto e sproporzionato) basato sui chilometri percorsi, per considerare anche l’ambiente, gli orari di percorrenza e la congestione del traffico.

I 4 pilastri su cui poggia il Pedaggio green:

le emissioni del veicolo; il tipo di alimentazione (benzina, diesel, ibrido, elettrico); l’orario di accesso in autostrada; la frequenza di utilizzo del tratto autostradale.

In cosa si traduce tutto questo? In un sovraprezzo del 25% sulle attuali tariffe per chi possiede un auto diesel euro 3 o euro 4. Si parla anche di un sovrapprezzo quando si viaggia nelle ore di punta. Si crea anche una discriminazione rispetto a chi ha un’auto elettrica o ibrida con elettrico, poiché beneficerà di una riduzione dei costi fino al 30%.

Insomma, il solito governo incoerente composto da chi, come la Lega, che fa tanti bei discorsi a Bruxelles ma poi si allinea ai dettami Ue in patria. E come la Meloni che per dieci anni ha criticato il Pd servo dei potentati europei ma che poi, andata al governo, fa lo stesso.

