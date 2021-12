Paxlovid, come funziona e controindicazioni della pillola contro Covid-19

Introduzione

La tanto attesa pillola contro il Covid-19, il Paxlovid, prodotta sempre da Pfizer, è stato approvato dalla Food and Drug Administration. L’agenzia del farmaco americana preposta a dare il beneplacito affinché un vaccino o un farmaco possa essere immesso sul mercato.

Le prime 250mila dosi al mondo saranno disponibili negli Usa a partire da gennaio. Ma tutto lascia presagire che presto arriverà anche nei paesi membri dell’Unione europea, tra cui il nostro. Solitamente EMA segue a ruota le decisioni dell’omologa agenzia americana. Così come quella italiana, l‘AIFA

Vediamo di seguito come funziona il Paxlovid, a chi può essere somministrata, i rischi e le controindicazioni.

Pillola Paxlovid a chi può essere somministrata

Come riporta Il Giorno, il Paxlovid sarà somministrato ai pazienti affetti da Covid-19 in formato da lieve a moderatO, ai pazienti Over 12. Che pesino almeno 40 chilogrammi di peso. Ma che siano ad alto rischio di progressione della malattia, fino al rischio decesso.

Pillola Paxlovid come funziona

Paxlovid sarà disponibile solo su prescrizione medica e la terapia deve essere iniziata il prima possibile dopo la diagnosi, entro 5 giorni dall’insorgenza dei sintomi.

Questa è la terapia prescritta: 3 compresse, 2 di nirmatrelvir e una di ritonavir, da assumere insieme 2 volte al giorno per 5 giorni. Per un totale di 30 compresse.

Piccola anti-Covid Paxlovid è efficace?

Stando a quanto riporta IlSole24Ore, ad oggi i dati (sempre da prendere con le molle) ci dicono che il Paxlovid abbia ridotto il rischio di ricovero e morte quando il trattamento è iniziato entro 5 giorni dall’inizio dei sintomi.

Circa l’1% dei pazienti (6 su 607) che hanno assunto il farmaco è stato ricoverato in ospedale entro 28 giorni dall’inizio del trattamento rispetto al 6,7% dei pazienti (41 su 612) a cui è stato somministrato placebo (trattamento fittizio).

Inoltre, nessuno dei pazienti del gruppo dei trattati è morto, rispetto ai 10 pazienti del gruppo placebo.

Pillola Plaxvoid: effetti indesiderati

Gli effetti indesiderati più comuni riportati durante il trattamento e fino a 34 giorni dopo l’ultima dose sono stati:

disgeusia (disturbi del gusto) diarrea vomito

Paxlovid non è raccomandato durante la gravidanza, così anche alle donne che non usano contraccettivi e possono restare gravide. Studi di laboratorio sugli animali hanno dimostrato che dosi elevate del farmaco possono avere un impatto negativo sulla crescita del feto.

Se non altro questa volta, almeno inizialmente, c’è una maggiore attenzione ai più piccoli, non certo riscontrata col vaccino.

Ci va cauto il consulente del ministro della Salute Walter Ricciardi, che all’Adnkronos Salute ribadisce la necessità

di non correre troppo, ma di aspettare» anche sull’antivirale Paxlovid di Pfizer che potrebbe arrivare. Anche nel 2022 la strategia da tenere è quella delle vaccinazioni e delle precauzioni che ormai conosciamo

dando sempre priorità ai vaccini.

Pillola Paxlovid rischi

Oltre a questi effetti collaterali, la prima pillola anti-covid presenta anche alcune pesanti incompatibilità con alcuni farmaci.

Come riporta Open, la FDA avvisa che il principio attivo contenuto nella pillola anti-covid, il Ritonavir, potrebbe moltiplicare i principi attivi somministrati insieme fino ad arrivare a livelli tossici.

I farmaci che presentano rischi di interazione sono prescritti in larga misura proprio ai soggetti che sono potenzialmente a maggior rischio di Covid, a causa delle loro condizioni di salute generali. Come:

fluidificanti del sangue

antiepilettici

per ritmi cardiaci irregolari

pressione alta

colesterolo alto

antidepressivi

ansiolitici

immunosoppressori

steroidi

trattamenti contro l’Hiv

disfunzione erettile

Conclusioni

Dunque, Pfizer mette a segno un altro importante colpo, anche per le sue già ridenti casse. Meglio comunque tenere a freno gli entusiasmi in quanto, come visto, il campione sul quale è stata provata la pillola contro il Covid-19 Paxlovid è stato molto limitato (poco più di 600 persone). Sebbene, come visto, si nota una maggiore attenzione per persone con più patologie e per donne gravide. Una attenzione non certo vista con la promozione del vaccino anti-Covid.

Israele intanto ha già ordinato 100mila dosi. E, a quanto pare, quanto accade lì sembra essere il presagio di quanto poi poco dopo avviene nel nostro paese. Il muro del pianto sembra aver assunto nuovi significati.

