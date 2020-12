Torna l’ennesima Patrimoniale, non solo i ricchi: chi colpirà

“Anche i ricchi piangano” titolava anni fa Il Manifesto, sempre autore di geniali titoli ad effetto che giocano sulle parole. Ed in effetti, questo titolo ci sta a pennello anche in questo caso. Dato che il Governo Conte bis sta pensando all’ennesima Patrimoniale.

Chiamiamolo rigurgito comunista o sussulto di sinistra, da parte della frangia rossa del governo Giallorosso. In particolare, Leu e una parte del Partito democratico. Quelli che, presumibilmente, provengono dai Ds.

Del resto, si tratta di evergreen che vanno sempre di moda. Come la Patrimoniale per il centrosinistra, così il Condono per il Centrodestra.

Ma vediamo chi riguarderà la Patrimoniale 2020 per trovare soldi e fronteggiare l’emergenza Covid-19. In realtà, non si tratta proprio di ricchi ma a rischio c’è la già sofferente classe media. O quel che ne rimane.

Patrimoniale contro Covid-19 chi colpisce

Come riporta Il Primato Nazionale, la nuova ed ennesima Patrimoniale ideata dal Governo Conte Bis riguarderebbe il solo possesso di un paio di normalissimi appartamenti in provincia e qualche risparmio in banca per far scattare la tagliola.

Sarebbe sufficiente anche solo un trilocale nel pieno centro di una grande città. Tanto più alla luce delle sempre più pressanti richieste Ue per riformare (al rialzo, s’intende) i valori catastali.

Ci sarebbe comunque la possibilità di detrarre dall’imponibile un eventuale mutuo residuo. Tuttavia, i critici e gli scettici parlano di un ripristino, di fatto, di una Imu sulla prima casa.

Libero fa poi due conti: l’incasso previsto dall’emendamento alla manovra presentato da Fratoianni (Leu) ed Orsini (Pd) è di 18 miliardi.

Ora bisogna capire cosa faranno Movimento cinque stelle e Italia viva. Con i primi che potrebbero ingoiare l’ennesimo rospo (anche se in fondo pure sono favorevoli alla politica depauperista) e Italia viva, la frangia renziana più liberista del Governo. Ma con numeri molto ridotti in Parlamento.