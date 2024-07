Parigi 2024, come andrà l’Italia? Cosa dicono esperti

Vediamo quante medaglie vincerà l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. Almeno stando alle statistiche degli esperti.

Le Olimpiadi di Parigi si terranno dal 26 luglio 2024 all’11 agosto 2024. La cerimonia sarà come sempre spettacolare, protagonista la romantica Senna. Non mancano preoccupazioni per il rischio di attentati, in una cornice generale francese molto tesa per la crisi istituzionale ben raffigurata dalle ultime elezioni anticipate.

Ma tralasciando le beghe politiche e geopolitiche, torniamo allo sport, che per fortuna, nell’atletica ha preservato ancora un discreto livello sano. Negli ultimi anni l’Italia sta facendo sempre bella figura, nonostante gli scarsi investimenti che nel nostro paese si fanno per lo sport (ne parlammo qui). Con palestre nelle scuole spesso e volentieri vergognose, poche strutture pubbliche gratuite esistenti e scarsa affezione per la mobilità tra i più piccoli (con una spaventosa incidenza di casi di sovrappesi tra i minori, ormai avvinghiati a console e smartphone).

Comunque, vediamo cosa dicono gli esperti riguardo le possibilità che ha l’Italia alle prossime Olimpiadi di Parigi.

Olimpiadi di Parigi 2024: gli obiettivi dell’Italia

Come riporta Lavoce.info il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha indicato tre obiettivi per i prossimi Giochi olimpici:

confermare l’Italia nei primi dieci posti del medagliere;

essere la prima nazione europea nel medagliere, come già fatto a Tokyo;

superare il numero di medaglie vinte a Tokyo (quaranta).

Le possibilità che ciò avvenga ci sono tutte. Infatti, a partire da Londra 1948, l’Italia è sempre stata nella Top 10 del medagliere, eccetto tre volte (1968, 1976, 1992) per quanto riguarda la classifica “graduata” (suddivisione per ori, poi per argenti, poi per bronzi) e per due volte per il numero di medaglie totali (1988 e 1992).

Tuttavia, occorre aggiungere che a Parigi verranno assegnate medaglie in 329 gare, mentre a Tokyo erano state 339 (sebbene in Francia alcune competizioni assegneranno un doppio bronzo). Ma la “buona” notizia, non certo dal punto di vista squisitamente sportivo, è l’esclusione dai Giochi di moltissimi atleti russi e bielorussi, complice la guerra in Ucraina. Basta solo dire che la Russia da sola alle ultime Olimpiadi nipponiche ha vinto 71 medaglie.

Quante medaglie vincerà l’Italia a Parigi 2024?

Secondo Nielsen, leader mondiale nell’analisi statistica, alle Olimpiadi di Parigi 2024, andrà a finire così:

Per l’Italia si prevede dunque il sesto posto, al pari del Giappone, nel medagliere totale, con 46 medaglie totali vinte. Mentre dovrebbe finire settima nel medagliere “graduato”. In questo modo, il nostro paese raggiungerebbe il primo e il terzo obiettivo.

La graduatoria si basa su tre aspetti:

i risultati della Olimpiade precedente;

i campionati del mondo;

le coppe del mondo.

Ma sono tanti i modelli econometrici che producono previsioni statistiche sulle olimpiadi, prendendo in considerazione anche dati socioeconomici. Tuttavia, tutti questi modelli non possono prevedere gli exploit del singolo atleta. E per fortuna. Si pensi alle 7 medaglie vinte tra Atene e Pechino dalla nuotatrice Kirsty Coventry dello Zimbabwe.

Si dice poi che ospitare una Olimpiade si trasforma in un aumento di circa il 2 per cento delle medaglie assegnabili, soprattutto per le discipline che prevedono la valutazione da parte di una giuria o di un arbitro o dove esistano campi di gara non ordinari (mari o fiumi, per esempio, dove l’atleta locale è ovviamente più abituato e quindi avvantaggiato).

Dato che si disputano a Parigi, ciò significa per la Francia una crescita di circa 20 medaglie rispetto a Tokyo. Il che significherebbe per i transalpini scavalcare l’Italia nel medagliere. Ma anche in questo caso, non usciremmo dalla Top 10.

Per l’Italia c’è però un altro aspetto positivo: il nostro parteciperà con la delegazione più folta di sempre, ben 403 atleti. Inoltre, su 306 di loro (tranne coloro che effettuano sport di squadra, tennis e golf), oltre l’85 per cento appartiene a gruppi sportivi militari. Atleti generalmente più preparati e più vincenti.

Insomma, prendendo in considerazione tutti questi fattori, è molto probabile che l’Italia rientri nella Top 10 del medagliere e che superi il numero di 40 medaglie. Mentre è difficile che sia il primo paese europeo.

