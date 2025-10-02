Papa Leone XIV e fine del mondo nel 2027: la previsione di Nostradamus

Ecco la presunta profezia di Nostradamus sulla fine del Mondo, legata a Papa Leone XIV.

In una quartina dell’ormai celeberrimo speziale francese Nostradamus, noto per le sue presunte previsioni su eventi poi realmente verificatisi, citerebbe anche un leone che combatte e vince. Alcuni analisti lo hanno attribuito all’attuale Papa Leone XIV e al fatto che potrebbe essere l’ultimo Pontefice in carica. Anche perché, nella simbologia, il 2027 è un anno correlato alla fine del mondo e il leone è l’animale che rappresenta l’inizio della fine.

La previsione di Nostradamus sulla fine del Mondo nel 2027 collegata a Papa Leone XIV

Come riporta Virgilio, la quartina in questione citerebbe:

Le lion jeune le vieux surmontera, En champ bellique par singulier duelle: Dans caige d’or les yeux lui crevera, Deux classes une, puis mourir, mort cruelle.

La traduzione sarebbe:

Il giovane leone vincerà il vecchio, In campo di battaglia, in singolar duello; Nella gabbia d’oro gli caverà gli occhi, Due ferite in una, poi morirà di morte crudele.

La spiegazione, però, come al solito, scade sempre nella forzatura. Infatti, il leone rappresenta l’inizio della fine e dunque Robert Francis Prevost, essendosi attribuito Leone come nominativo, sarebbe l’ultimo Pontefice. Pertanto, almeno che a crollare non fosse il Vaticano, questi sarebbero gli ultimi anni per tutta l’umanità.

Per quanto riguarda l’anno, il 2027, nell’ottica apocalittica, si tratterebbe di quello in cui si consumerebbe la fine. In molti avallerebbero questa tesi col fatto che già stiamo assistendo a segnali che rievocano quelli tipici della fine del mondo: guerre, carestia, stravolgimenti climatici.

Nostradamus, Papa Leone e fine del Mondo: cosa c’è di vero?

Secondo il filologo canadese Pierre Rodrigue Brind’Amour, la quartina di Nostradamus si riferirebbe invece all’episodio storico della morte di Enrico II di Francia, ferito in un torneo cavalleresco nel 1559.

Probabilmente, siamo di fronte all’ennesimo titolo clickbait che trova in Nostradamus sempre un’ottima fonte da cui ispirarsi.

Come spiega Il Fatto quotidiano, il testo Le Profezie pubblicato da Nostradamus, sarebbe stato pubblicato per la prima volta nel 1555, e contiene 947 quartine sul futuro del pianeta terra. Tuttavia, si tratta di versi pomposi e vaghi, in un francese talvolta arcaico e zoppicante, con riferimenti simbolici e antichi figli del tempo in cui sono stati scritti. Dunque facile oggetto di vaghe interpretazioni da parte di chi cerca di vederci il disastro di turno.

Inutile dire che ai tempi dei Social, Nostradamus sia diventato particolarmente popolare, un po’ come la veggente bulgara Baba Vanga.

