‘Scegliere il male minore’: Papa Francesco condanna sia Trump che Harris

Di ritorno da Singapore, Papa Francesco ha detto la sua su Kamala Harris e Donald Trump. Criticandoli entrambi.

Come ormai di consueto, Papa Francesco tiene una conferenza stampa sul volo di ritorno dai suoi viaggi pastorali in giro per il mondo. E, ogni volta, regala qualche dichiarazione coraggiosa, poco diplomatica, che fa discutere. Questa volta, di ritorno da Singapore dopo un tour in alcuni paesi asiatici, ha detto la sua in merito alla campagna elettorale americana. E, anche questa volta, non le manda a dire, riguardo cosa ne pensa su Trump e Harris.

Tra Trump e Harris, Papa Francesco condanna entrambi

Come riporta Il fatto quotidiano, così ha risposto su cosa ne pensa riguardo Kamala Harris e Donald Trump. Come noto, i due candidati alle prossime elezioni presidenziali americane.

Ambedue sono contro la vita, sia quello che butta via i migranti, sia quello che uccide i bambini Nella moderna politica si dice in genere che non votare è brutto: non è buono. Si deve votare e si deve scegliere il male minore Chi è il male minore, quella signora o quel signore? Ognuno in coscienza pensi e faccia la sua scelta

Approfondendo la questione, Papa Francesco si riferisce al fatto che Trump voglia respingere gli immigrati provenienti dal Messico. Rievocando il fatto che la migrazione sia un diritto sancito già dal Vecchio Testamento.

Riguardo la Harris, invece, si riferisce all’aborto.

Sintetizzando infine il suo pensiero, conclude:

Mandare via i migranti, non lasciarli sviluppare, non lasciar loro avere vita è una cosa brutta. È cattiveria. Mandare via un bambino dal seno della mamma è un assassinio, perché lì c’è vita. Su queste cose dobbiamo parlare chiaro

