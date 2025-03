Non è Francesco? Sui Social si parla di sosia del Papa

Sui Social, soprattutto TikTok, molti post stanno insinuando che quello affacciato domenica al balcone fosse un sosia di Papa Francesco.

Domenica scorsa, Papa Francesco si è affacciato dal balcone del Policlinico Gemelli di Roma, dove, come è noto, è ricoverato da oltre un mese per complicazioni respiratorie e da cui è stato dimesso per proseguire però almeno altri due mesi di degenza.

L’apparizione è servita, oltre che ovviamente per salutare e benedire i fedeli in apprensione per il suo stato di salute, anche per porre fine alle voci relative al fatto che in realtà fosse morto e ce lo stavano nascondendo.

Tuttavia, ai Social non è bastato. A partire da Fabrizio Corona, il Re dei paparazzi molto attivo sui Social ma anche fresco di un nuovo progetto editoriale dove rivela scoop sul mondo dello spettacolo e non solo.

Sul balcone era un sosia di Papa Francesco?

Sui Social, soprattutto su TikTok, sono cominciate a circolare fin dalla domenica pomeriggio post che mettono in dubbio il fatto che si trattasse davvero di Papa Francesco. Insinuando che, in realtà, affacciato al balcone del Policlinico gemelli di Roma fosse in realtà un sosia.

In particolare, si parla di orecchie e naso diversi, sebbene non manchi chi faccia notare come i tratti del viso cambino quando si è sottoposti a cure severe.

Come riporta Virgilio Notizie, anche Fabrizio Corona continua a insinuare che quello non sia davvero il Papa ma un sosia. In una Storia pubblicata sul proprio profilo ufficiale Instagram, ha messo a confronto una sua foto e una del suo imitatore Gabriele Vagnato (che durante il Festival di Sanremo, nei panni di un finto Corona, aveva intervistato Fedez) e due scatti di Papa Francesco, di cui una proprio risalente al giorno delle dimissioni.

Il tutto, corredata da una inequivocabile didascalia:

Siete sicuri che sia proprio lui? (…) Trova le differenze

Ma perché il Vaticano terrebbe nascosta la presunta morte di Papa Francesco utilizzando un sosia? Soprattutto, a detta dei complottisti, per non interrompere il proseguo del Giubileo, essendoci in ballo molti miliardi. Oltre al fatto di dover procedere con una nuova nomina in un contesto delicato e piuttosto velocemente.

Voi che idea vi siete fatti?

Foto di Günther Simmermacher da Pixabay

– / 5 Grazie per aver votato!