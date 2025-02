Papa Francesco tra morte e dimissioni: Trump sta già facendo pressioni sul successore

Papa Francesco è ricoverato al Gemelli di Roma dalla mattina di venerdì 14 febbraio 2025 per una infezione polimicrobica alle vie respiratorie. Il che gli ha impedito anche il tradizionale Angelus di domenica scorsa. Il Pontefice non avrebbe voluto ricoverarsi per continuare le sue attività, ma dinanzi all’insistenza dei medici ha ceduto.

L’ultimo bollettino ufficiale parla di una situazione complicata, sebbene si parli di un Bergoglio comunque vigile, che sta lavorando a letto. Tuttavia, circolano anche voci terribili, come il fatto che abbia già ricevuto il sacramento dell’estrema unzione e che senta vicina la morte. Così come la possibilità che, seppur ce la faccia, decida poi di dimettersi per l’età avanza e la salute ormai compromessa.

Papa Francesco morto? Trump già pensa a successore

Politico parla già di un Donald Trump che starebbe facendo pressioni affinché venga eletto un successore più morbido e meno contrastante con i suoi progetti politici. In effetti, Papa Francesco aveva già criticato la caratterizzazione dell’Ordo Amoris del vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, un concetto teologico relativo all’amore che Vance ha utilizzato per giustificare la politica migratoria del presidente Donald Trump.

La resistenza papale ha scatenato la furia della Casa Bianca, sollevando la prospettiva di una battaglia di successione altamente politicizzata in caso di morte o dimissioni di Francesco.

Hanno già influenzato la politica europea, non avrebbero problemi a influenzare il conclave

ha affermato un attento osservatore della politica vaticana, riferendosi all’amministrazione Trump.

Potrebbero cercare qualcuno meno polemico

Seguici su Facebook cliccando sull’immagine 👇🏻

– / 5 Grazie per aver votato!