Paolo Meneguzzi, ecco che fine ha fatto oggi

Ripercorriamo la carriera di Paolo Meneguzzi e che fine ha fatto oggi.

Paolo Meneguzzi è stato uno degli artisti più popolari della musica leggera italiana nei primi anni 2000, grazie al successo dei primo album: Un sogno nelle mani, Lei è e Favola. Inanella una serie di successi uno dietro l’altro. Partecipa inoltre a ben 5 Festival di Sanremo tra il 2001 e il 2007. Ottiene un enorme successo anche in Spagna e in Sudamerica, proponendo i suoi singoli di successo in lingua spagnola.

Dalla seconda metà anni 2000 il successo commerciale inizia a subire una graduale flessione. Mentre L’ultimo album risale però al 2013, quando Meneguzzi decide di dedicarsi soprattutto a collaborazioni musicali per il mercato Sudamericano. Inoltre, nel 2014 ha aperto un bar a Ibiza chiamato “Candy“, dove serve tapas e cocktail. Dedicandosi quindi al settore della ristorazione come imprenditore-barista, notizia che fece velocemente il giro del web tra sorpresa e ilarità.

Paolo Meneguzzi oggi

Nato a Stabio, comune del Canton Ticino, il 6 dicembre 1976, all’anagrafe il vero nome è Pablo Meneguzzo. Nel febbraio del 1996 ottiene il primo successo con il brano Aria’ Ario’ al Festival di Viña del Mar in Cile in rappresentanza dell’Italia. Il che gli apre subito le porte del Sudamerica, mentre in Italia il debutto arriva al Festival di Sanremo 2001, con il brano Ed io non ci sto più scritta da Roberto Zappalorto, che si classifica in settima posizione tra le Nuove Proposte.

Nello stesso anno pubblica con la Ricordi l‘album Un sogno nelle mani, che contiene anche singoli di successo come In nome dell’amore, Verofalso e Lei è. Bissa il successo con i due album successivi e fino al 2005 è spesso in cima alle classifiche dei singoli più ascoltati e degli album più venduti.

Successo alimentato anche da diverse partecipazioni a due kermesse musicali italiane molto popolari: Sanremo appunto e il Festivalbar.

Nei primi anni ’10 del 2000 decide di ritirarsi dalla discografia italiana, ma anche di lasciare l’Italia poiché vuole evitare i programmi gossippari nostrani. Continua dunque a essere attivo nel settore della musica, soprattutto per il mercato sudamericano, dove tutto ha avuto inizio. Per quanto ormai per gli italiani resti una Popstar dei primi 2000.

Qui abbiamo invece parlato di un altro cantante che ha seguito più o meno lo stesso destino professionale: Luca Dirisio. Con il quale ha duettato nella serata degli ospiti a Sanremo 2005 con il brano Non capiva che l’amavo.

