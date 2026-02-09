Paolo Limiti: storia di un archivio vivente della televisione e grande paroliere

Ripercorriamo la storia di Paolo Limiti, i programmi che ha realizzato e le tante belle canzoni che ha scritto.

Con le proprie trasmissioni, soprattutto a partire dagli anni 90, Paolo Limiti ha riportato in Tv le storie di tanti personaggi del mondo dello spettacolo riproponendole, con un po’ di malinconia, a chi quegli anni li aveva già vissuti e non si rivedeva più nella nuova televisione. Ma anche a chi era nato successivamente, per una sorta di prezioso baule dal quale estrarre tanti ricordi da mostrare ai posteri.

Ma Paolo Limiti, milanese, classe 1940, è stato anche un grande paroliere. A partire dagli anni 70, infatti, scrisse numerosi testi per grandi interpreti della canzone italiana.

Oggi sembra ormai dimenticato. Questo video vuole omaggiarlo.

La storia di Paolo Limiti

Paolo Mario Limiti nasce a Milano l’8 maggio 1940, da padre milanese, un procuratore della Pirelli, e madre siciliana. Ma è a Torino che visse il primo periodo della sua vita, fino al diploma.

Appassionato di scrittura, decide di inviare 3 brani a Jula de Palma – al secolo Jolanda Palma, cantante jazz – della quale era un ammiratore: l’artista seleziona il testo di “Mille ragazzi fa“, mentre altri due testi saranno incisi dal marito della cantante, il musicista Carlo Lanzi, sotto lo pseudonimo di Dick Salomon.

A soli 20 anni, nel 1959 inventò e organizzò la prima edizione dello Zecchino d’Oro, dal quale si distaccò 2 anni più tardi.

Incoraggiato dalla cosa, prosegue nella professione di paroliere e nel 1965 scrisse “Bionda bionda” per Maria Doris. Dopo aver lavorato come creativo pubblicitario in alcune agenzie, nel 1968, entra in Rai grazie a Luciano Rispoli che crede in lui. E come autore di programmi, figura quale autore e regista de “La maga Merlini“, con Elsa Merlini; come regista radiofonico di Cantanti all’inferno, con Enrico Montesano; e anche del programma “Il maestro e Margherita“, con Alberto Lionello.

Le canzoni scritte da Paolo Limiti

A partire dagli anni 70 inizia un proficuo sodalizio con Mina, scrivendo per lei brani di successo come “Bugiardo e incosciente”, “La voce del silenzio”, “Sacumdì Sacumdà”, “Ballata d’autunno”, “Un’ombra” ed “Eccomi“.

Scrisse nel 1970 alcuni testi della commedia musicale “L’ora della fantasia“, adattata da Maurizio Costanzo e interpretata da Pippo Baudo e Sandra Mondaini. Altri importanti cantati per cui scrive testi saranno Jula de Palma, Ornella Vanoni, Dionne Warwick, Donovan, Peppino Di Capri, Loretta Goggi, Fred Bongusto, Iva Zanicchi, Demis Roussos, Mia Martini, Al Bano e Romina Power, Giovanna, Alma Manera.

Spicca anche come autore della commedia musicale “Biondissimamente tua“, ispirata alla vita di Wanda Osiris, nel 1976 tornò alla radio con le trasmissioni curate per la Arnoldo Mondadori Editore in qualità di autore e regista assieme a Patty Pravo, Ornella Vanoni, Adriano Celentano, i Nuovi Angeli e molti altri.

I programmi realizzati da Paolo Limiti

Prosegue però anche la carriera come autore televisivo, stringendo una collaborazione con Mike Bongiorno, realizzando, tra gli altri, un programma iconico come Rischiatutto, andato in onda dal 1970 al 1974 e ripreso in tempi recenti.

Con l’inizio della televisione commerciale divenne autore e produttore di molti programmi, tra i quali “La parola è d’oro” e “Telemenù“, con Wilma De Angelis; “Il musicuore“, con Betty Curtis; e “Luci di mezzanotte”, con Gianfranco Funari.

Nel 1977 fu nominato direttore del palinsesto programmi di Telemontecarlo dove lavorò come produttore. Dopo aver firmato la prima sitcom italiana “Crociera di miele“, con Gaspare e Zuzzurro, divenne autore per Rete 4 del telequiz Un milione al secondo, per la breve esperienza di Pippo Baudo in Fininvest; produttore dello show “M’ama non m’ama“, con Marco Predolin e Ramona Dell’Abate; e coautore de Il principe azzurro, con Raffaella Carrà, anch’ella passata per un breve periodo sulle reti del Biscione.

Nel 1992 condusse da Hollywood un documentario sulla vita di Marilyn Monroe, e l’anno successivo tenne una rubrica giornaliera di cinema nella trasmissione “Parlato semplice” su Rai 3.

Ottimo successo ebbe poi la trasmissione “Dove sono i Pirenei?“, della quale fu autore, presentata da Rosanna Cancellieri. Tanto da conquistare una candidatura nella Notte dei Telegatti.

Grazie a una sua intenzione di dedicare un programma in prima serata a un grande personaggio dello spettacolo, la Rai realizza tanti speciali televisivi molto apprezzati dal pubblico. Si ricordano Lucio Battisti, Dalida, Wanda Osiris, Milly, Julio Iglesias, Gina Lollobrigida, Maria Callas e Claudio Villa.

Il successo di Ci vediamo in tv

Dalla seconda metà degli anni 90 si dedica alla scrittura e conduzione di programmi dedicati alla televisione di una volta. Ruolo per il quale è maggiormente ricordato.

Dal giugno 1996 scrive (con Paolo Martini) e conduce il programma “E l’Italia racconta“, poi rinominato “Ci vediamo in TV, ieri oggi e domani“, che dalla successiva stagione prenderà il nome semplicemente di “Ci vediamo in TV“. La trasmissione nel 1999 viene promossa da Rai 2 a Rai 1 e cambia nome in “Alle due su RAI 1“, con tanto di appendice estiva dal titolo “Alle due su RAI 1 estate” e poi in “Ci vediamo su RAI 1“. Nel settembre 2001 riprende il titolo originario.

La trasmissione vede la partecipazione dell’imitatore Gigi Vigliani e contribuisce a lanciare numerosi cantanti fra cui Stefania Cento, Nicola Congiu, Fabrizio Voghera e Caterina Ferri.

La sua bravura alla conduzione, il suo garbo e la sua eleganza, nonché la sua inestimabile cultura, fa sì che sia scelto per presentare in quegli anni altri programmi ed eventi: nel 1997 il Festival di Castrocaro, nel 2002 Supersera e nel 2003 il Paolo Limiti Show. Nella stagione duemilaquattro duemilacinque, Mara Venier, peraltro sua grande amica, lo volle fortemente come co conduttore a Domenica In. I due incideranno anche un brano: “Madame che audacità“.

Gli ultimi lavori

Nella seconda metà degli anni duemila si dedica alla commedia musicale e alla musica lirica. Le opere per cui collabora sono sempre un successo nei teatri di Piemonte, Liguria e Lombardia.

Nel gennaio 2010 avrebbe dovuto condurre su Rai 2 “Futuro anteriore“, ma il programma fu subito cancellato per problemi di bilancio. Il 29 marzo dello stesso anno condusse tuttavia sulla stessa rete Minissima 2010, un tributo alla carriera di Mina in occasione del settantesimo compleanno della cantante cremonese.

Nell’estate del 2012 tornò su Rai 1 presentando “E state con noi in tv“, in onda dal lunedì al venerdì al posto de “La prova del cuoco“, mentre in autunno curò una rubrica all’interno del programma Cristina Parodi Live su LA7.

Nel 2013 ha ideato, dedicandolo alla madre Rosa, detta Etta, il “premio Etta Limiti“, concorso per voci liriche che nel 2014, con la supervisione alla produzione televisiva di Gianriccardo Pera, è stato trasmesso su Rai 2 e su Rai World, ottenendo in quest’ultimo caso decine di milioni di contatti. Nel 2014 gli è stato conferito presso la Camera dei deputati il premio America della Fondazione Italia USA, per la quale dal 2015 è divenuto responsabile per i progetti artistici.

Dal 2000 al 2002 è stato sposato con la showgirl e attrice Justine Mattera, statunitense naturalizzata italiana, famosa soprattutto per la sua incredibile somiglianza con Marilyn Monroe. La quale lo ha anche affiancato in alcuni programmi. La fine del matrimonio fu causata dal fatto che Justine voleva figli, mentre Limiti no.

Paolo Limiti come è morto

Nell’agosto 2016, dopo un malore sopraggiunto mentre si trovava in villeggiatura ad Alassio, gli fu diagnosticato un tumore al cervello. Il presentatore morirà il 27 giugno 2017 a 77 anni nella sua casa di Milano. Il feretro, trasferito al cimitero di Lambrate, è stato poi cremato.

Tra i tanti messaggi di cordoglio rilasciati da chi lo aveva conosciuto, riportiamo un estratto dell’intervista di Pippo Baudo per Radio Monte Carlo, forse il più completo ed esaustivo sul personaggio:

un conoscitore attento della storia della musica italiana, aveva un repertorio in testa enorme: conosceva tutto e dispensava queste sue conoscenze con generosità in ogni trasmissione di radio e tv. Purtroppo ci stanno lasciando gli uomini che hanno fatto la tv, è la legge del tempo che scorre inesorabile, nel caso di Paolo, ci lascia un uomo che ha fatto la storia della musica e del costume italiano, un Signore della Tv

Ascolta l’articolo

- / 5 Grazie per aver votato!

Vuoi abilitare le notifiche? Resta aggiornato sulle ultime notizie Attiva

Notifiche push abilitate Grazie per aver abilitato le notifiche!

Pubblicità

Pubblicità