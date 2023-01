Guerra in Ucraina priva anziani di pannoloni e traversine

Gli effetti negativi della Guerra in Ucraina sulle nostre vite ormai non si contano. E, cosa ancora più inquietante, non sappiamo quando finirà. Il sentore è che le cose andranno ancora per le lunghe, perché la Russia di Putin ha intenzione di cucinarci a fuoco lento, senza fretta. Mentre inviando continuamente armi agli ucraini non facciamo che prolungare la loro agonia.

Detto ciò, abbiamo ricevuto la segnalazione da parte di un lettore riguardo al fatto che, tra le conseguenze della guerra in Ucraina, dobbiamo pure annoverare ritardi nella consegna di pannoloni e traversine gratuite agli anziani che soffrono di incontinenza (o di chi ha altre patologie e necessita) da parte dell’ASL.

Pannoloni e traversine: perché ci sono ritardi a causa della guerra in Ucraina

Il problema riguarda l’ASL Napoli 2, più precisamente, la sede di Casoria, comune in provincia di Napoli. Ma, presumibilmente, riguarda tutti comuni che fanno parte di questo distretto. Tra l’altro, pure tantissimi, ben 32 comuni a Nord di Napoli.

Non solo, probabilmente riguarda le ASL di tante altre zone d’Italia.

La risposta è che tali ritardi sono causati appunto dalla guerra in Ucraina, poiché anche le materie prime per produrre questi presidi sanitari provengono da lì. Le stesse cause alla base degli aumenti dei costi sostanziosi di pannolini per bambini o degli assorbenti per le donne. Il problema principale è l’aumento dei costi della cellulosa per produrli.

Dunque, ai problemi già pesanti del sistema sanitario nazionale dobbiamo pure aggiungere la bella idea di entrare in guerra senza permettercelo.

