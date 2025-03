I Panini cinesi fanno male? Cosa sono e quando evitarli

Vediamo cosa sono i panini cinesi cotti al vapore, gli ingredienti, come si preparano, come si mangiano e chi dovrebbe evitarli.

I panici cinesi al vapore – il cui nome originale è Mantou – sono quasi un “must” quando ci si reca in un ristorante cinese per la loro particolarità e prelibatezza (sono piuttosto dolci). Anche perché non rientrano nella tradizione culinaria italiana e occidentale e hanno una forma accattivante che rievoca quella di una nuvola (per forma e colore). Diventati una moda, è sempre bene però chiedersi se fanno male, quali ingredienti contengono e quando vanno evitati.

Dei mantou esiste anche la variante ripiena, chiamati Maozi. Il ripieno può essere a base di carne, verdure, gamberi o addirittura dolce.

Ma torniamo alla versione semplice e classica dei panini cinesi al vapore e scopriamo qualcosa di più su di essi, rispondendo alle domande di partenza.

Cosa sono i panini cinesi cotti al vapore

Leggenda narra che i panini cinesi cotti al vapore abbiano un’origine molto antica e siano stati tramandati ai giorni nostri grazie al fatto che siano piuttosto versatili in cucina e dunque ideali sia per fare colazione, magari per spalmarci su creme o confetture, oppure a pranzo o a cena per accompagnare i pasti principali. E perché no, si prestano bene anche per gli spuntini pomeridiani.

Il tutto, grazie alla loro cottura a vapore piuttosto semplice e salutista, ma anche alla gradevole nota dolce dello zucchero, accentuata dalla totale assenza di sale. Molto apprezzata anche la consistenza molto morbida, ideale anche per chi ha problemi di denti.

Hanno il vantaggio, rispetto ai panini al latte o all’olio che utilizziamo noi italiani, di essere senza lattosio. Un altro vantaggio per quanti sono intolleranti.

Cosa contengono i panini cinesi cotti al vapore?

Come riporta My Personal Trainer, i panini cinesi cotti a vapore hanno un contenuto calorico di livello medio, fornito principalmente dai carboidrati, seguiti da proteine e lipidi. Inoltre, i carboidrati sono prevalentemente complessi, i peptidi a medio valore biologico e gli acidi grassi monoinsaturi.

L’apporto di fibre è significativo, mentre il colesterolo è assente. Abbiamo già detto che sono privi di lattosio, ma purtroppo per i celiaci, contengono glutine. Non si osservano invece concentrazioni eccessive di istamina.

Quali sono gli ingredienti dei panini cinesi cotti al vapore?

Per quanto riguarda gli ingredienti, secondo quanto riportato dal sito specializzato Giallo Zafferano, per un numero totale di 12 panini, servono:

Farina 00 (molto raffinata) 330 g;

Acqua a temperatura ambiente 150 g;

Zucchero 80 g;

Lievito di birra secco 6 g.

Come si preparano i panini cinesi al vapore?

Preparare i panini cinesi cotti al vapore è piuttosto semplice. Rimandiamo a Giallo Zafferano per vedere come si preparano, dove troverete i vari passaggi corredati da foto.

Di seguito invece lasciamo un video, sempre di Giallo Zafferano, a cura della bellissima Rosy Chin, diventata nota ai più per aver partecipato come concorrente del Grande Fratello Vip 2023:

I panini cinesi al vapore fanno male?

Il pane cinese al vapore, per gli ingredienti contenuti, andrebbe usato con moderazione in caso di sovrappeso, diabete mellito tipo 2 e ipertrigliceridemia.

Può essere invece mangiato da quanti soffrono di intolleranza al lattosio (sebbene alcuni utilizzino il latte per prepararli, quindi meglio chiedere sempre) ma è da evitare assolutamente in caso di celiachia e allergie similari visto che contiene proteine del grano.

Foto di peng luo da Pixabay.

Seguici su Facebook cliccando sull’immagine 👇🏻

– / 5 Grazie per aver votato!