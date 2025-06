Palinsesti Rai 2025-26: punito Report, cancellati vari programmi di informazione

Vediamo i palinsesti Rai per la prossima stagione 2025-26: i programmi cancellati, le novità e le modifiche.

La Rai, si sa, è di chi governa. Fin dalla sua nascita, con le briciole lasciate all’apposizione. Ennesima conferma arriva dai Palinsesti Rai per la prossima stagione 2025-26, dove diversi programmi di informazione e di inchiesta saranno cancellati o ridotti. Mentre confermatissimo sarà il solito Bruno Vespa, con il suo sempiterno “Porta a Porta” e “Cinque minuti” nell’access time.

Palinsesti Rai 2025-26: cosa cambia

Come riporta Il fatto quotidiano, per ora si tratta di una bozza e i partiti di opposizione già insorgono.

Viale Mazzini deve risparmiare 8 milioni di euro nel 2025 e 17 milioni nel 2026. E si farà cassa sui programmi che rientrano in quelli culturali e di informazione, meno finanziati dalle entrate pubblicitarie.

Le puntate di “Report” passerebbero da 28 a 24. Una notizia forse non casuale, visto che lo storico programma d’inchiesta in onda su Raitre si sta occupando spesso e volentieri di personaggi del governo come Daniela Santanché o Vittoria Michela Brambilla. Inoltre, in questa stagione si era occupato, tra le altre cose, della bufala del “modello Caivano”, tanto sbandierata dal Governo Meloni.

Va ancora peggio al ritornato Massimo Giletti, il cui programma “Lo Stato delle Cose” subirebbe un taglio di 7 puntate, passando da 32 a 25. Male pure “Far West” con Salvo Sottile, che andrebbe in onda non per 28 ma per 22 settimane, già soggetto a uno slittamento nella stagione appena conclusa dal lunedì al venerdì, proprio per fare spazio a Giletti.

Un altro programma di inchiesta in stile Report, “Presa Diretta”, passerebbe da 16 a 14 puntate.

Ma se questi programmi almeno si sono salvati, saranno invece cancellati “Tango” con Luisella Costamagna, “Rebus” con Giorgio Zanchini, “Agorà Weekend” condotto da Sara Mariani. Ma non solo: soppressi anche “Generazione Z” di Monica Setta, Antonino Monteleone dopo i bassi ascolti di “L’Altra Italia” e “Linea di Confine”.

Rimandati al prossimo anno programmi come “Indovina chi viene a cena”, “Petrolio” e “XXI secolo” di Francesco Giorgino.

Programmi cancellati dai palinsesti Rai del prossimo anno

Non risulta in palinsesto sulla seconda rete del servizio pubblico “Citofonare Rai2” con Paola Perego e Simona Ventura (programma diventato noto per le esibizioni canore strampalate delle due attempate show girl). Cancellato anche lo storico programma “Il Caffè” con Pino Strabioli. Stessa sorte per Alessandro Cattelan e il suo “E poi c’è Cattelan”, il conduttore al momento lascia la Rai per “Italia’s got talent” su Disney+.

Tra le novità più rilevanti, va annotata la conferma di Mara Venier alla conduzione di Domenica In ma in tandem con Gabriele Corsi (si era parlato insistentemente di Nek, ormai più conduttore che cantante).

Tiberio Timperi lascia nuovamente la conduzione de “I Fatti Vostri” per spostarsi su Rai1, nello spazio precedente a “Unomattina” curato in collaborazione con il Tg1. Sarà sostituito da Flavio Montrucchio che affiancherà la confermata Anna Falchi.

