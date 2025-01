Paga a rate senza interessi: cosa nasconde l’offerta allettante

Quali sono i rischi della formula Paga a rate senza interessi? Scopriamoli di seguito.

Quali sono i rischi della formula Paga a rate senza interessi? Seppur con quell’endemico ritardo che ci contraddistingue, anche in Italia si sta diffondendo l’e-commerce e lo shopping online. Ovvero, l’abitudine di fare acquisti su internet. Siamo passati, insomma, dall’uscita senza acquisti agli acquisti senza uscita.

Aumentano così le piattaforme che offrono questa possibilità (con Amazon, eBay e Aliexpress che restano capofila) e, con essi, si sta diffondendo anche la formula “paga a rate senza interessi“.

Una modalità di pagamenti allettante, giacché è possibile acquistare anche prodotti o servizi senza avere l’immediata disponibilità finanziaria per farlo. Tuttavia, non mancano rischi legati a questa possibilità.

Come pagare a rate senza interessi su internet

Su Amazon, per esempio, c’è sia la finanziaria Cofidis per un dilazionamento fino a 20 rate, sia la finanziaria interna alla stessa piattaforma, con un dilazionamento fino a 5 rate.

Su eBay, invece, viene offerta l’opzione della finanziaria Klarna, con possibilità di pagare in 3 rate. Klarna viene anche usata da esercizi commerciali fisici, come i negozi di abbigliamento.

Ma anche PayPal, la piattaforma di pagamento più usata al mondo, offre una opzione di pagamento in tre rate.

Quali sono i rischi della formula Paga a rate senza interessi

Tutto molto bello quindi. Insomma. Perché i rischi non mancano. Queste formule, infatti, nascondono non pochi rischi e insidie. Soprattutto tra i giovanissimi, che hanno meno possibilità economiche. Ma che così rischiano di fare acquisti con una certa nonchalance, trovandosi poi impossibilitati ad onorare il proprio debito.

Del resto, di debito si tratta. Utilizzando la formula Paga a rate senza interessi, di fatto, l’utente fa una promessa di pagamento futura, indebitandosi. Il rischio è che, alla data di scadenza della rata, non ci siano fondi sufficienti per soddisfare il pagamento.

Occorre dunque leggere per bene quali sono le condizioni, soprattutto, quelle previste in caso di mancato pagamento. Perché, come ricorda Vincenzo Imperatore – Consulente di direzione, giornalista e saggista – su Il fatto quotidiano, si rischia di pagare sanzioni, la chiusura della carta e perfino del conto corrente.

A parte poi tutti i rischi legati alle truffe online e agli acquisti spasmodici non avendo il peso di dover sborsare denaro materiale. Il caso Finlandia è emblematico.

Insomma, la formula Paga a rate senza interessi è comoda e utile, ma va sempre sfruttata con parsimonia e se si ha davvero la possibilità di far fronte a un impegno di pagamento futuro.

