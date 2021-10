Paesi più vaccinati al Mondo contro Covid-19: sorpresa al secondo posto

Quali sono i paesi più vaccinati al Mondo contro il Covid-19? Un po’ per curiosità statistica, un po’ per informarsi in vista di un viaggio all’estero, un po’ per mero spirito patriottico, in tanti si sono posti questa domanda.

Una domanda che somiglia molto a quella relativa al numero di casi e decessi, che in molti si formulavano durante i primi mesi di Pandemia mondiale.

La cui risposta inizialmente vedeva in testa Cina, Iran e Italia. Guarda caso, tutti paesi che in qualche modo davano fastidio agli Usa (ne ho parlato qui).

Ma lasciando stare per il momento la geopolitica, per qualcuno fantapolitica, vediamo quali sono i paesi più vaccinati al Mondo.

Non mancano sorprese nella classifica, soprattutto al secondo posto.

Numero vaccinati nel Mondo

Immagine da Pixabay

Partiamo dal dato generale. Come riporta Our world in data, al momento della scrittura, a livello mondiale sono 45.3% le persone che hanno ricevuto almeno una dosa di vaccino contro il Covid-19. Sono invece circa 6.27 miliardi le dosi distribuite globalmente, con 27.5 milioni somministrate quotidianamente.

Non mancano però le discriminazioni socio-economiche, visto che solo il 2.3 percento delle persone hanno ricevuto almeno una dosa nei paesi a basso reddito. Purtroppo o per fortuna per loro, ciascuno la penserà come crede.

Il sito utilizza i numeri ufficiali più recenti dei governi e dei ministeri della salute di tutto il mondo. Le stime della popolazione per le metriche pro capite si basano sui Prospetti della popolazione mondiale delle Nazioni Unite. I gruppi di reddito si basano sulla classificazione della Banca Mondiale.

Sul sito di Our world in data ci sono tanti numeri per gli amanti delle statistiche, così ci si potrà sbizzarrire. Oltre alla possibilità di visionare delle FAQ o porre delle domande.

Paesi più vaccinati contro Covid-19 quali sono

Screenshot da Google.com

Il paese che ha vaccinato praticamente tutta la popolazione è Gibilterra, con 79.527 vaccini somministrati.

Al secondo posto c’è invece il Portogallo, con 16 Mln di vaccini somministrati, 8,66 Mln di persone vaccinate pari all’84,1% della popolazione che ha ricevuto il vaccino. Il Paese lusitano ha fatto la nostra stessa scelta, piazzando un militare alla guida della campagna vaccinale: Henrique de Gouveia e Melo, ufficiale della marina portoghese.

Come riporta Il fatto quotidiano, il Paese riceverà in totale 12 milioni di vaccini da Pfizer e 5,69 milioni da Moderna. Nel paese lusitano le proteste contro i lockdown sono state molto rare ed è stato quindi facile praticare una campagna vaccinale di massa.

Chiude il podio gli Emirati Arabi Uniti, con 20,1 Mln di vaccini somministrati, 8,25 Mln persone vaccinate, pari all’83,4% della popolazione.

Tra il quarto e il sesto posto troviamo altri piccoli paesi: Malta, Singapore e Isole Cayman, rispettivamente con 80, 79 e 78 percento di persone vaccinate.

Mentre per ritrovare un altro paese dell’Ue di una dimensione importante, occorre arrivare al settimo posto. Dove troviamo la Spagna, con 70,1 Mln di vaccini somministrati, 36,6 Mln di persone vaccinate, pari al 77,3% della popolazione.

Chiudono la Top 10 Qatar, Jersey e Islanda, con 76 percento il primo e 75 percento della popolazione vaccinati gli altri due.

Numero vaccinati Covid-19 in Italia

E l’Italia? Si piazza 22ma, con il 68% delle persone completamente vaccinate. Con 84,8 Mln di dosi inoculate, 41 Mln di persone vaccinate.

Tra le potenze mondiali, la Cina ha il 44% delle persone completamente vaccinate. L’India il 17, gli Usa il 54, il Brasile il 41%, la Russia il 29%.

I due paesi che più spingono per la vaccinazione, Israele e Regno Unito, in realtà hanno rispettivamente “solo” il 61% e 66% rispettivo di copertura completa.

Dove e come vedere numero vaccinati quanti sono

Farlo è semplice. Il suggerimento è quello di digitare su Google “numero totale di vaccinati in X” sostituendo X col nome del paese. Già vi compariranno delle statistiche.

I numeri vanno sempre presi con le molle in quanto non è escluso che i dati vengano leggermente sovrastimati. Cercate sempre più di una fonte. Tuttavia, mi sembra che questi di Our world in data siano attendibili.