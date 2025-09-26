Paesaggio sonoro: cos’è e perché è importante

Esperti del soundscape mostrano come creare paesaggi in grado di amplificare i suoni della natura e minimizzare i rumori di origine umana

Negli anni 60 del secolo scorso il compositore e ambientalista canadese R. Murray Schafer popolarizzò il concetto di soundscape (paesaggio sonoro, in italiano), ossia l’ambiente acustico, sia naturale — vocalizzazioni di uccelli e insetti, il suono del vento e di altri elementi naturali — che artificiale — il rumore di un aereo o di un treno, il traffico cittadino — percepito dall’essere umano. Ogni luogo sulla Terra, nei mari e persino sotto la superficie ha il proprio, distintivo paesaggio sonoro.

Cos’è il paesaggio sonoro?

Purtroppo a volte i rumori generati dalle attività umane sono così forti che quelli naturali finiscono per esserne sommersi, di fatto scomparendo dal soundscape. Ciò non è un problema di poco conto, in quanto altera il comportamento e il ciclo di vita della natura: molte specie, infatti, fanno affidamento sui suoni per la riproduzione, la comunicazione e l’individuazione dei predatori.

Ecco quindi che il mascheramento di tali importanti segnali acustici può portare alla diminuzione del successo riproduttivo o alla migrazione di intere comunità animali dai luoghi troppo rumorosi.

Inoltre, pur a voler essere egoisti, l’inquinamento acustico danneggia anche noi: l’esposizione cronica al rumore è stata infatti collegata ad alti livelli di stress, funzioni cognitive ridotte e un maggior rischio di malattie cardiovascolari. Nelle sole aree urbane europee il degradamento del paesaggio sonoro contribuisce a circa 12000 morti premature e ci costa 40 miliardi di euro all’anno!

Ma non è ancora il momento di rassegnarsi a questo triste, rumoroso destino: ricercatori nel campo del soundscape sono impegnati quotidianamente nel capire come minimizzare i danni sia per la natura che per l’uomo e numerosi progetti e soluzioni in merito iniziano a spuntare in varie parti del mondo.

