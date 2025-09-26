Paesaggio sonoro: cos’è e perché è importante

Scritto il Girolamo Castaldo
Pubblicato inambiente Animali salute scienza

Esperti del soundscape mostrano come creare paesaggi in grado di amplificare i suoni della natura e minimizzare i rumori di origine umana

Negli anni 60 del secolo scorso il compositore e ambientalista canadese R. Murray Schafer popolarizzò il concetto di soundscape (paesaggio sonoro, in italiano), ossia l’ambiente acustico, sia naturale — vocalizzazioni di uccelli e insetti, il suono del vento e di altri elementi naturali — che artificiale — il rumore di un aereo o di un treno, il traffico cittadino — percepito dall’essere umano. Ogni luogo sulla Terra, nei mari e persino sotto la superficie ha il proprio, distintivo paesaggio sonoro.

Cos’è il paesaggio sonoro?

Purtroppo a volte i rumori generati dalle attività umane sono così forti che quelli naturali finiscono per esserne sommersi, di fatto scomparendo dal soundscape. Ciò non è un problema di poco conto, in quanto altera il comportamento e il ciclo di vita della natura: molte specie, infatti, fanno affidamento sui suoni per la riproduzione, la comunicazione e l’individuazione dei predatori.

Ecco quindi che il mascheramento di tali importanti segnali acustici può portare alla diminuzione del successo riproduttivo o alla migrazione di intere comunità animali dai luoghi troppo rumorosi.

Inoltre, pur a voler essere egoisti, l’inquinamento acustico danneggia anche noi: l’esposizione cronica al rumore è stata infatti collegata ad alti livelli di stress, funzioni cognitive ridotte e un maggior rischio di malattie cardiovascolari. Nelle sole aree urbane europee il degradamento del paesaggio sonoro contribuisce a circa 12000 morti premature e ci costa 40 miliardi di euro all’anno!

Ma non è ancora il momento di rassegnarsi a questo triste, rumoroso destino: ricercatori nel campo del soundscape sono impegnati quotidianamente nel capire come minimizzare i danni sia per la natura che per l’uomo e numerosi progetti e soluzioni in merito iniziano a spuntare in varie parti del mondo.

CONTINUA A LEGGERE

- / 5
Grazie per aver votato!

Notifiche push abilitate

Grazie per aver abilitato le notifiche!

PubblicitàPubblicità

Pubblicato da Girolamo Castaldo

I miei interessi principali sono scacchi, sci, anime, manga, videogiochi, musica e (astro)fisica. Storie Semplici: http://storiesemplici.substack.com

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Il presente Blog riporta il parere personale sui principali fatti di politica, attualità e altri argomenti del sociologo e copywriter Luca Scialò. Sebbene prevalentemente suffragati da fonti di siti esterni. Collaborano a titolo gratuito alcuni amici. Le immagini sono ricavate solitamente da Google License Creative Commons o da siti copyright free come Pixabay. Qualora in un articolo fossero state usate una o più immagini con diritto d'autore contattatemi in privato per la repentina rimozione. 

Tema Seamless News, sviluppato da Altervista

Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Notifiche Push - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario